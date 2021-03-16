「我發現早餐店阿姨都很厲害…」一名網友分享，他日前到早餐店用餐，發現每個客人進門都只說了一句，「阿姨，一樣」老闆娘答覆後便開始著手準備餐點，且每位客人的餐點都記得，讓他佩服不已。貼文發出後讓1萬多人超有共鳴狂點頭，「早餐店阿姨就是強！」 、「確認過眼神，一樣的早餐」。

一名網友昨(15日)在臉書社團爆廢公社二館上發文表示，他到一家早餐店用餐，但他觀察到一件很奇妙的事，每位上門的顧客只要對櫃台的老闆娘喊一句，「阿姨，一樣」老闆娘簡潔的回了「好」之後便開始準備，而且每位客人的餐點她都記得，讓原PO佩服的五體投地，「我發現早餐店的阿姨都很厲害...」

貼文發出後吸引1萬多人按讚，並表示對於早餐店阿姨記憶力超強這件事，真的超有共鳴，「我搬家，偶然在七年後回到原來的早餐店，阿姨：一樣嗎？靠！真猛，這樣都記得」、「這感覺就像被升等VIP，而VVIP就是進店什麼都不說，坐下餐點就來了」、「還要講太弱了，我只要使一個眼色，阿姨就知道了」，不過有網友困擾表示，「不好意思換口味的時後，我就會換家吃」。

其實這種熟客限定的特別服務，不止早餐店，有網友分享，「便利商店店員也很厲害，一看到就會說有妳的包裹」、「我本身也是餐飲業，常客買久了都知道要吃什麼，這很正常」、「我之前做飲料店也是這樣，熟客剛到我們就知道喝什麼」，也有網友指出，其實這就是做生意能夠長久的道理，「不止早餐店，有些服務業也知道熟客要什麼，生意才能長久」、「服務業最厲害的地方就是，我記住你了」。

(中時新聞網)