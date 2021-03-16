嘉義縣朴子市雙溪里75歲罹癌的獨居阿嬤侯牡丹，16日晨運時，遭一隻黑狗攻擊，右手臂被咬得鮮血直流。今天下午接近6點，有民眾在當地派出所附近，看到那隻咬傷阿嬤的黑狗，嘉義縣家畜疾病防治所獲報後，將牠帶回所內暫時安置。侯牡丹阿嬤下午從醫院回來後，透過里長黃振卿得知此事後，頓時放在心中大石。

「那隻黑狗實際看起來真的很大隻！」黃振卿說，今天下午5點多，他收到通知趕往現場時，那隻狗照片看起來很小隻，但實際卻很大隻，一旁民眾嚇得沒人敢靠近，其中有位民眾擔心黑狗再次跑走，還回去拿了一根香腸給狗兒吃。

民眾在當地派出所附近，看到那隻咬傷阿嬤的黑狗時，沒人敢靠近。（嘉義縣家畜疾病防治所提供／張毓翎嘉義傳真）

黃振卿說，阿嬤因為那隻黑狗，頭撞到水泥地，下午去給醫生將右手臂傷口換藥前，還特地到嘉義長庚醫院就診，看有沒有腦震盪；還好事發後，咬傷人的黑狗立即被居民發現，讓家畜所趕緊抓走，不然這邊的居民每天出門時，都要提心吊膽。

家畜所所長林珮如說，這陣子同仁在動物救援與捕犬過程，經常受傷，真的很辛苦；為了防範有居民再被這隻黑狗咬傷，也是全力以赴；雖然未發現黑狗有植入晶片，但從有戴項圈且是隻高山犬的特徵來看，研判是遭人棄養，將全力找出棄置狗兒的飼主。

嘉義縣家畜疾病防治所獲報後，將牠帶回所內暫時安置。（嘉義縣家畜疾病防治所提供／張毓翎嘉義傳真）

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