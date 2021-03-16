摩根大通證券指出，華碩(2357)2020年第四季營收有望超越市場預期，上半年再憑藉NB需求與顯卡漲價優勢，展望亦可望令市場耳目一新，將推測合理股價調升至370元、居外資圈最高，在代工與品牌大廠中，華碩也是外資券商看好共識度極高的代表。

華碩將於17日召開法說會，摩根大通提前報喜，其對華碩2020年第四季單季獲利已高出市場預期20％左右，展現高度信心。華碩股價16日上漲1.53％、收331元，持續創高，且外資2021年以來累計加碼達1.9萬張，基本面、籌碼面均相當亮眼。

摩根大通證券說明，華碩今年以來股價已凌駕大盤約20％，著眼獲利仍有調升空間、現金殖利率具吸引力，以及挖礦帶動的顯卡需求，看好至少未來三個月內，華碩股價表現還會持續超越大盤。

放眼上半年展望，摩根大通研判，受制於零組件供應不足，華碩可能給出筆電第一季出貨量季減近一成的預測，不過，和碩先前已經下修筆電出貨量預期，市場很可能已經吸納此風險。所幸，第二季在強勁潛在需求與零組件供應能見度轉佳的助益下，摩根大通看好華碩筆電出貨量將反彈15％；從2021年全年角度觀之，華碩不含Chromebook的整體PC出貨量，則可能年增12％。

(工商 )