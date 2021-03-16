拜登政府主推的1.9兆美元經濟刺激法案終於過關，高盛預期，今年美國經濟成長率將達7%，而且這是在不考量拜登政府接下來打算推動的美國基礎建設投資計畫，約2~4兆美元的規模，加上美2月零售數據不如預期，美股3大指數期貨盤前上揚。美股周二(16日)開盤上漲13.29點、以32,966.75點開出，隨後翻黑，費半指數漲逾1%，台積電ADR股價漲超過1%。

截至台灣時間16日晚間9點35分，道瓊工業平均指數下跌37.67點或0.11%、暫報32,915.79點；標普500指數上漲4.23點或0.11%、暫報3,973.17點；那斯達克指數上漲89.24點或0.66%、暫報13,548.95點；費城半導體指數上漲39.98點或1.32%、暫報3,072.02點。

4大科技巨頭開盤股價全面上揚，電動車大廠特斯拉股價下跌1%、暫報700.5美元。台積電ADR股價上漲0.92美元或0.77%、暫報120美元；聯電ADR股價下跌0.050美元或0.57%、暫報8.74美元。

台積電將在台灣時間17日開盤前除息2.5元新台幣，預計讓台股蒸發21點，至於台積電ADR則是在美東時間17日開盤前除息0.4384美元，兩者預計在當地時間4月15日發放股息。

美國商務部16日公布最新零售銷售數據，受極端天氣衝擊，2 月零售銷售月減 3%，遠遜於市場預期月減 0.5%，並創下去年4月以來最大跌幅，隨著拜登政府陸續祭出1400美元補助支票，預期零售銷售數據將恢復成長動能。

至於最近WSB股票交易再度掀起熱潮，上次被捲入GME軋空大戲的新一代線上交易券商Robinhood打算在今年IPO上市，最新消息傳出，其競爭對手eToro計畫與Betsy Cohen 旗下 FinTech Acquisition的特殊目的收購公司 (SPAC)合併上市，替SPAC投資熱潮再添一筆。

(中時新聞網)