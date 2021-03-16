委屈人妻！一名女網友抱怨，婆婆在她產前聲明「我不會幫人坐月子」，所以她產後都自己煮，甚至騎機車去買自助餐。娘家知道後心疼不已，煮了麻油雞給她帶回家，竟被婆家的人吃光！之後婆婆也煮了一鍋，卻沒她的份，令人相當心寒。

原PO在臉書社團「靠北婆婆2.0」表示，懷孕時，婆婆事先言明自己不幫人帶小孩、坐月子，「因為她連自己的小孩都不是她帶大的」。原PO進一步表示，她坐月子期間，都是自己煮自己吃，沒東西吃的話就騎車去買自助餐，再不然就是等老公買回來。

後來，爸爸知道她的狀況，煮了兩隻麻油雞給她，不料她才吃一小碗，其他已經被公婆、小叔、小姑吃完。隔天婆婆同樣煮了一鍋麻油雞，本來以為要補償她，沒想到等她出房門的時候，婆婆已經分好一人一碗，根本沒有她的份。

網友問老公在幹嘛？原PO透露，老公很辛苦的在上班，因為他們有負債，「有一些債務還是老公家人欠的」。幸好老公心疼她，目前已搬離婆家。

PO文讓網友為她打抱不平，「這種婆婆太惡劣了！別人家的女兒不是女兒嗎」、「真是辛苦妳了，幸好還有老公挺」、「我要是妳爸，就叫妳搬回來，娘家幫妳坐月子」、「還騎車自己買自助餐，太委屈了啦」、「這種婆家還有臉把麻油雞吃光」。

(中時新聞網)