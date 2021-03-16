過去許多地主都以休耕補助當代耕農租金，不另收租，但水情嚴峻，中央祭出停灌休耕因應，議員感嘆引爆代耕業和農民內鬥，甚至有未耕作農地遭申請，地主也傻眼懷疑有團體鑽漏洞，呼籲市府重視，桃園市長鄭文燦強調一定要取得土地使用同意書，會請農水處全力協商。

議員彭俊豪說，農委會一紙公文規定停灌休耕補助實際耕作者，並省去土地權狀和地籍謄本的查驗，打破過去代耕者取得收成、地主領取休耕補助的長期合作默契，地主沒租金也無租約，為防「圈地永佃」也提出申請，導致1公頃9.3萬的補助發生重複申請發不出去的窘境，光在中壢、大園，就有上百件休耕補助認定爭議，中央卻放任農民內鬥，基層公務人員充滿無奈，民代夾在中間兩邊不是人。

議員謝美英也說，休耕補助就是要給實際的耕作者，任何濫發、補助不實，都是浪費公帑，有地主爆料，在大園的土地並沒有委託給任何代耕者，但申請截止之後驚見休耕補助被請領了，打聽之下還傳出有團體代為申請，質疑遭逢56年來的大旱，去年就已經休耕，還會買種苗、肥料，引人遐想，強調桃園實際的耕種狀況、停灌時間、補助通知、核實身分，每一個環節都要確實，就能避免爭議。

鄭文燦強調休耕補助是農田水利署桃園和石門兩個管理處辦理的業務，市府第一時間已提醒農委會要注意地主和代耕農的問題，原則上若地主同意代耕，由代耕業者取得書面同意書後請領，若地主本身為耕作者，可由地主自行請領，若雙方有爭議，可到水利工作站協商，市府農業局也請農水署妥善處理。

(中時 )