日前台灣外銷日本的香蕉，因農藥超標遭退貨，引起國際譁然，但身為香蕉生產大縣的屏東16日大動作「封櫃銷日」，強調屏東香蕉深獲日本肯定。（謝佳潾攝）

日前台灣外銷日本的香蕉，因農藥超標遭退貨，引起國際譁然，但身為香蕉生產大縣的屏東16日大動作「封櫃銷日」，除宣示2月至今銷日香蕉達161公噸、出口產值800萬外，還有每周至少6櫃銷日至6月，強調屏東香蕉深獲國際肯定。

「屏東香蕉品質獲歐盟認證！」屏東縣長潘孟安強調，近來香蕉用藥鬧得沸沸揚揚，但屏東香蕉早在2019年獲得歐盟認證，且還取得2020東京奧運指定食材，可見屏東香蕉的品質沒問題，不希望因少數個案影響到香蕉產業，甚至是台灣的國際信譽。

潘孟安指出，台灣香蕉曾風靡日本，堪稱「綠金」，但因菲律賓等國低價搶標等因素，造成台灣香蕉外銷受挫，20年來在日本的市場逐漸萎縮，不過近6年來屏縣府與經銷商、合作社等努力下，已讓日本愈趨喜歡產自屏東的台灣香蕉。

日前台灣外銷日本的香蕉，因農藥超標遭退貨，引起國際譁然，但身為香蕉生產大縣的屏東16日大動作「封櫃銷日」，強調屏東香蕉深獲日本肯定。（謝佳潾攝）

日前台灣外銷日本的香蕉，因農藥超標遭退貨，引起國際譁然，但身為香蕉生產大縣的屏東16日大動作「封櫃銷日」，強調屏東香蕉深獲日本肯定。（謝佳潾攝）

潘孟安說，屏東種植香蕉的總面積4124公頃，占全台40％，年產量9萬公噸，堪稱全台之重，而自6年前與日方接觸後，年外銷量從起初的300多公噸，到去年增至1300多公噸，由此可見，外銷量逐年成長就是代表農產品取得日本市場青睞。

據縣府統計，今年2月至今，屏東香蕉外銷日本的量達161公噸，產值約800萬，不僅每天1至2個貨櫃在跑，每周一至周四作為外銷日本專屬的封櫃至少有30公噸，換言之，日本市場占屏東外銷的9成，同時還有很多開發的潛力與競爭力。

而好還要更好，屏縣府16日與南榮青果生產合作社再次宣布、以20呎滿櫃銷往日本，攻占日本市場，且訂單將以每周至少4到6櫃的出櫃頻度，持續出口日本至6月，預計出口超過100公噸，而若貨櫃調度得宜，數量可望倍增。

(中時 )