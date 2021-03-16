多位人士15日透露，東京奧運會和安帕奧會的新冠疫情對策正在研議每天對選手做檢測的防疫措施。根據現行計劃至少每4天檢測一次，但由於出現變異病毒，或將討論大幅增加檢測頻率。

由於存在檢測費用、人員等諸多課題，將以不影響普通市民檢測為前提慎重探討是否可行。預計還將探討賽前集訓地與Host Town（迎賓地）能否採取相同的措施。奧組委主席橋本聖子9日接受共同社等採訪時表示，考慮增加檢測頻率。

關於選手的檢測，奧組委、東京都政府和相關府省廳對策協調會議去年12月彙總的中期報告，原則上每隔96至120小時（4至5天）實施PCR檢測和抗原檢測。今年2月奧組委彙總的面向選手「規則集」第一版中寫入，計劃至少4天實施一次檢測。

然而被視為傳染性強的變異病毒正在擴散，相關人士強調有必要探討新的對策。東京奧運會的新冠對策不以接種疫苗為前提，基本措施是檢測和行動管理。11日IOC主席巴赫透露擬接受中國向奧運會參加者提供的疫苗，然而將有多少選手接種尚是未知數。

(中時 )