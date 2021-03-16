46歲女星賈靜雯與老公修杰楷感情好，日前發文祝賀老公生日，卻因為提到送老公高價威士忌當禮物，自己「只能看，暫時不能喝」，引發外界瘋傳她是否因懷孕不能喝酒？對此，賈靜雯今日現身夏姿活動，被問起懷孕傳聞更忍不住當眾大翻白眼，還大大嘆了一口氣，無奈地說：「我已經生了3個了，可以了嗎？可以放過我了嗎？」否認有孕。

賈靜雯因為祝賀老公生日，無心一句話惹來有孕傳聞，她今日現身活動，被問及此事，表情相當無奈，直言自己生3胎已經付出很多，對社會上很有貢獻了，希望外界可以放過她。

賈靜雯肚皮有喜當四寶媽? 嬌嗲增產報國很有貢獻

賈靜雯更親解為何會說「只能看，暫時不能喝」的真相，她說：「只是因為酒很貴，不能開好嗎？你們想太多了。」賈靜雯認為送老公的高價酒很有傳承價值，所以才覺得不需要現在開來喝，誰知竟會鬧出這烏龍傳聞。

另外，賈靜雯現場還被問到了夫妻相處之道，如何面對兩人間的摩擦？她直言要看事情，若真的有意見不合，還是站在自己立場的時候，有些時候應該把自己立場放掉，去聽聽對方聲音，「因為我覺得人都會有迷思，男人女人的思考本來就不太一樣。」坦言與老公對教育想法會有一些不同，但出發點都是為了女兒好。

(中時新聞網)