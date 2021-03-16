美國、日本、澳洲、印度四國領袖本月12日舉行四方安全對話（QUAD）首場峰會，外界認為，這屬於美國聯合盟友抗中計畫的一環。不過，外媒分析，美四印澳四國其實各懷心思，難以齊心合力抗中；單靠美國，也很難在東亞撐起抗中聯盟。

日本共同社報導，日本希望從中長期角度出發，促成四國合作發展成抗中框架。但據首相官邸消息人士透露，在欲以軟硬兼施態度面對中國的日本看來，在對陸態度上，「美國強硬、印度謹慎」，印度重視「戰略上的獨立」，澳洲則欲加強對陸批判。

分析認為，美國一方面在安全與經濟層面對付中國，一方面也期待在遏制全球暖化等議題上與中合作；澳洲參議院15日否決將北京政府在新疆的行為定調為「種族滅絕」；印度一直避免擺出與中對抗的姿態，國內還有分析稱，美國正將印度拉入「不想加入的聯盟」；日本則擔心自己無法在四方對話中掌握主導權，在美印拉鋸下被埋沒的憂慮也揮之不去。

德國之聲15日也刊登中國戰略分析智庫研究員、中國戰略分析雜誌共同主編鄧聿文的分析稱，雖然四國領袖討論了中國威脅，但會後聲明卻未點名中國，由此可見，四國在如何抗中上尚未形成「統一戰線」。

鄧聿文認為，「政治可以站隊，但經濟未必」，大陸是日、印、澳3國最大的貿易夥伴。日本、印度還要將地緣政治顧忌納入考慮，日本處於中俄南北韓的包圍，印度實力仍與中國有巨大差距，加上周邊有宿敵巴基斯坦，斯里蘭卡和尼泊爾等國也不像過去那樣親印，這些因素讓他們不敢完全「押寶」在華府這邊。因此，拜登政府要在東亞撐起抗中聯盟，可說非常困難。

(中時 )