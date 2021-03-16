北市一名98歲劉姓婦人，16日上午行經興隆路三段、萬芳路口時，疑似違規穿越馬路，遭大台北公車「0南」線左轉撞上，老婦傷重不治，這已是北市近期第三起行人肇事車禍，警方表示，將持續加強取締車不讓人及行人違規，並透過廣設宣導看板、印製文宣等方式，持續宣導行人路權觀念。

本月5日凌晨4時許，北市忠孝東路、基隆路口發生一起死亡車禍，65歲婦人因違規穿越馬路，遭機車撞飛，當場傷重不治，上周末又有一名55歲婦人因未遵守號誌過馬路遭公車擦撞，所幸僅受到輕傷，不料，今日又發生行人違規，不幸命喪輪下的憾事。

警方表示，近5年警察機關取締車不讓人違規件數由2016年1萬203件，上升至去年4萬562件，取締行人違規件數亦由2016年1萬8746件，上升至去年5萬8853件，行人交通事故死傷人數平均每年約1萬6300人。

警方統計，去年行人肇事共有4260件，較前年增加172件；行人肇事原因以「未依規定行走行人穿越道、地下道、天橋而穿越道路」1975件、占4成6最多，「穿越道路未注意左右來車」825件次之，「未依標誌、標線、號誌或手勢指揮穿越道路」654件第三，前3項已占所有案件的8成以上。

去年行人交通事故死亡246人，較前年減少44人；發生時段以「4至8時」54人最多，「16至20時」53人次之；致死率則以「0至4時」4.76％最高，「4至8時」2.73％次之。警方提醒民眾凌晨車速較快，行人務必遵守號誌，駕駛也應隨時注意路況，以避免發生意外。

(中時 )