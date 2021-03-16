大量的中國科興克爾來福疫苗目前正源源不絕地運往發展中國家，其中被稱為美國後院的中南美洲已接收了數千萬劑急需的疫苗，大陸華為也因此重新獲得參與巴西5G競標資格。（圖／中國科興）

自各國開始批准接種疫苗以來，全世界陷於疫苗短缺的恐慌更甚於疫情。西方國家壟斷疫苗的現實，讓中國獲得機扳回新冠疫情爆發以來的外交劣勢。大量的中國疫苗目前正源源不絕地運往發展中國家，其中被稱為美國後院的中南美洲已接收了數千萬劑急需的疫苗，不只讓這些國家轉變了對中國的態度，連已遭否決的巴西5G通訊建設，大陸的華為又絕處逢生，再次獲得參與競標的資格。

據《紐約時報》報導，在美國川普政府時期，巴西以拒絕中國的間諜活動為由拒絕了大陸華為參與該國5G建設投標。當時這項高達數十億美元的建設計劃在啟動投標之初，與川普關係良好的巴西總統博索納羅(Eduardo Bolsonaro) 拒絕華為參與，但是現在川普已經下台，更重要的是，疫情政治顛覆了一切。

報導說，巴西疫情快速惡化，死亡人數屢創新高，加上危險的變種病毒困擾，巴西通訊部長法里亞(Fábio Faria)於2月前往北京拜訪在華為，提出了非比尋常的要求，他直接了當地說，「我這次訪問是想要求中國提供疫苗，所有人都迫切需要疫苗。」2周後巴西政府宣布5G招標規則，華為獲得競標資格。

現年75歲的巴西前總統盧拉在聖保羅大都市地區的聖貝爾納多．杜坎普市接種了中國大陸的科興疫苗。（圖／路透）

中國是如何開始扭轉局勢的？一反過去因疫情遭到許多國家批評的困境，近幾周開始有數十個國家要求提供疫苗，中國迅速抓住了這個外交與公關機遇。

就在去年，與川普關係密切的巴西總統博索納羅曾貶低中國在巴西進行臨床試驗疫苗，甚至叫停了衛生部訂購的4500萬劑中國疫苗，他還在推特上奚落中國說：「巴西人不會做中國的白老鼠」。但現在疫情嚴重惡化的巴西趕緊與中國重修舊好，要求他們加快運送數千萬支疫苗，以及在巴西生產所需的疫苗原料。巴西官員不再批評中國，數百萬劑疫苗也陸續運抵巴西。華為公司更展開攻勢，加碼捐贈巴西醫院急需的醫療設備。

隨著疫情持續與疫苗遭富國壟斷，中國科興的克爾來福疫苗成為發展中國家最便宜、最容易獲得的疫苗。至少有53個國家獲得疫苗試用，另有22個國家向中國下了疫苗訂單，大陸外交部先前提供的數據顯示，至少已有83國分別以各種名義獲得了中國疫苗。

外傳曾是巴西總統政敵的聖保羅州長多里亞(João Doria)曾與中方直接談判疫苗問題，讓總統博索納羅在中國與疫苗問題上快速轉向。多里亞說，請求協助疫苗是恰當的，他與中國談判時，「疫苗和5G的關係並沒有同時擺在談判桌上」。華為的公開聲明也非常謹慎，絕口不提該公司與提供疫苗的關係，只強調兩國關係「一切透明」。

在巴西之外，南美的智利也是中國疫苗的主要銷售國，並且已開展南美最積極的疫苗接種運動，其他接收中國疫苗的國家還有墨西哥、秘魯、哥倫比亞、厄瓜多爾和玻利維亞，南美的巴拉圭則因為與中國沒有正式外交關係，透過智利取得了2萬劑中國疫苗，該國外長正不斷向中國示好，意欲在疫苗與兩國間的文化與經濟等各種層面建立全面的聯繫。

(中時新聞網)