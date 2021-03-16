新冠肺炎疫情顛覆消費習性，加速驅動虛擬零售通路的蓬勃發展；momo富邦媒(8454)去年營收成長近3成，營收突破新台幣671.98億元，領先同業站穩台灣電商龍頭地位；總經理谷元宏表示，momo已達經濟規模，今年將再擴增10座衛星倉，加上自有車隊、跨足生鮮、圖書等挹注，明年營收將以突破1000億元為目標。

對於明年達到1000億元營收目標，谷元宏形容，「愈來愈真實」，已幾乎確定可達成；谷元宏表示，momo有四大成長引擎，包括全台40座倉儲建置與自有車隊、打造momo幣生態圈、直播2.0以及商品延伸的服務全面升級，營運將持續邁向巔峰；不過，谷元宏也坦言，當千億元營收目標達成後，如何維持成長動能將是一大挑戰，未來不排除以策略合作或併購來開創新局。

momo去年達成30座倉儲的建置目標，並成立百分百持股子公司「富昇物流」來補足市場服務需求，今年預計將新擴建10座衛星倉；同時強化「南臺灣電商物流網」的布建，從年初永康物流中心啟用營運，南區大型物流中心也將於第二季動土、第四季上樑，預計於2023年完工加入服務的陣容。自有車隊富昇物流最後一哩路的運能佔比也將逐步提升至15％，為服務添翼。momo齊力發展倉儲、物流建置，以提升全台物流配送服務力。

全球數位發展趨勢，谷元宏坦言，台灣「IT人才難尋」，要找到合適人選往往花好幾個月時間，現在也不排除者社會新鮮人，內部重新訓練起；由於momo自建車隊，增加倉儲建置，也增設圖書、冷凍商品的品類，今年仍會大舉徵才，人力淨增加預計達700人。

(中時 )