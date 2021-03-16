隨著1.9兆美元的疫情紓困法案通過，拜登下一個基礎建設計畫資金上看數兆美元，高盛更上修對美國生產總值（GDP）的成長預期，且大膽的預測，「規模恐達4兆美元」。

高盛首席經濟學家Jan Hatzius預計，美國2021年GDP的成長將達到7%，高於先前預測的6.9%，；而自2020年季末至隔年季末計算，美國2021年的GDP成長率也高於原先預估的7.7%，達到8%。

高盛於最新的研究報告中表示，1.9兆美元的疫情紓困案，可能將是最後一輪與新冠疫情相關的刺激法案，後續國會可能將於今年公布更進一步的刺激措施。

而除了疫情相關的紓困計畫外，最受矚目的莫過於拜登力推的基礎建設計畫。高盛預計，基礎建設計畫將增加至少2兆美元的資金，若該計畫將兒童照護、醫療保險或教育，規模可能達到4兆美元。

不過高盛也認為，比起財政刺激，基礎建設對美國經濟較沒有顯著的效益，但仍能讓美國在2022年經濟轉強。而該案的金額乍看之下很龐大，但由於涉及時間較長，支出在幾年內相對更加平均，且再扣除掉其中一些常規的支出，因此對2021、2022年的經濟影響可能就會小很多，增稅也可能會抵銷掉這種影響。

高盛預計，拜登可能在4月舉行的美國國會聯席會議上，概述基建計畫；而在差不多時間內，白宮也將會向國會提交一份預算案，闡述更多細節。

(中時新聞網)