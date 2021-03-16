AZ疫苗接種引血栓副作用個案頻傳，現在如滾雪球般擴大效應，至少10多個國家暫緩施打，連歐洲大國德國、法國也加入行列，AZ疫苗成為箭靶，安全性愈來愈被質疑。不過，台北市議員王世堅在政論節目中表示，自古文人相輕，一開始質疑AZ疫苗的，是其最大的對手，並指醫療專家也會互相漏氣，此言一出，讓節目其他來賓不禁莞爾。

王世堅16日在政論節目《平論無雙》中表示，衛福部長陳時中代表政府團隊，謹慎小心是對的，而前一段時間AZ(AstraZeneca)疫苗確實被妖魔化了，到3月10日為止，跟據歐盟統計，500萬人中才出現30個血栓的案例，比例太低，且血栓成因很多，不同的身體狀況，本來就會有不同反應，疫苗的好處、優點遠大於壞處、缺點的話，大家可都以接受。

王世堅指出，自古文人相輕，大家冷靜想，一開始說AZ疫苗副作用多、安全性低、有效性低的，其實是它最大的對手BNT(BioNTech)，大家知道AZ是英國疫苗，BNT是德國和美國合作，說到這邊，王世堅自己忍不住笑出來。接著，王世堅說，學者、專家、醫界、醫療專家也大概都會互相漏氣，此言一出，更是讓其他節目來賓笑成一團。

王世堅認為，事實上這些科學數字，大家可以公開來論證，至少我們看得到的，這些歐美大廠研發製造出來的疫苗，從實驗室學理驗證到動物實驗，再到人體臨床試驗，他們的數據資料都是公開的，經過科學論證之後，他認為AZ疫苗是值得信賴的。

(中時新聞網)