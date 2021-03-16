《太陽報》（The Sun）16日報導，美國1架小飛機於佛羅里達州失事，墜毀在大馬路上，還波及1輛行駛中的小客車，目前已造成3人死亡。失事經過全都被一旁房屋大門的貓眼監視器拍下，女性屋主心有餘悸地表示，這架飛機本可能殺死她和她的家人。
女屋主費南德茲（Anabel Fernandez）表示，她當時聽見「如炸彈般的巨大噪音」，接著飛機從天而降，直接撞上行駛中的汽車並發生爆炸，「一切都著火了」。「我每天都和我的寶貝出門散步」她告訴「哥倫比亞廣播公司」（CBS），「這架飛機原本可能殺死我們所有人」。
美國聯邦航空總署（FAA）指出，這架畢奇「富豪」（Beechcraft Bonanza）小飛機，15日下午3點起飛後不久便失控墜毀，機上2人皆不幸喪生；該機撞上的小客車中載著一對母子，母親傷勢較輕，仍能自行脫困，男孩則身受重傷，雖然被警方和消防單位救出並送醫，但最後仍傷重不治。
除該輛汽車外，飛機墜毀時也一併扯斷多條電線，導致當地停電。而介於SW 11街和SW 15街之間的SW 72大道，則因飛機燃油造成的火勢，以及稍後啟動的調查作業而暫時遭到封閉。
美國國家運輸安全委員會（NTSB）仍在調查事故原因，將於成果出爐後對外正式公布。不過當地消防首長羅德里格斯（Marcel Rodriguez）指出，可能是因為機械故障，導致飛機偏離航道，最後墜毀。
文章來源：FATAL SMASH Young boy among three killed after plane crashes into car on Florida street leaving his mom fighting for life
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。