飛機在家門前撞成大火球，貓眼監視器全都錄。

《太陽報》（The Sun）16日報導，美國1架小飛機於佛羅里達州失事，墜毀在大馬路上，還波及1輛行駛中的小客車，目前已造成3人死亡。失事經過全都被一旁房屋大門的貓眼監視器拍下，女性屋主心有餘悸地表示，這架飛機本可能殺死她和她的家人。

女屋主費南德茲（Anabel Fernandez）表示，她當時聽見「如炸彈般的巨大噪音」，接著飛機從天而降，直接撞上行駛中的汽車並發生爆炸，「一切都著火了」。「我每天都和我的寶貝出門散步」她告訴「哥倫比亞廣播公司」（CBS），「這架飛機原本可能殺死我們所有人」。

美國聯邦航空總署（FAA）指出，這架畢奇「富豪」（Beechcraft Bonanza）小飛機，15日下午3點起飛後不久便失控墜毀，機上2人皆不幸喪生；該機撞上的小客車中載著一對母子，母親傷勢較輕，仍能自行脫困，男孩則身受重傷，雖然被警方和消防單位救出並送醫，但最後仍傷重不治。

除該輛汽車外，飛機墜毀時也一併扯斷多條電線，導致當地停電。而介於SW 11街和SW 15街之間的SW 72大道，則因飛機燃油造成的火勢，以及稍後啟動的調查作業而暫時遭到封閉。

美國國家運輸安全委員會（NTSB）仍在調查事故原因，將於成果出爐後對外正式公布。不過當地消防首長羅德里格斯（Marcel Rodriguez）指出，可能是因為機械故障，導致飛機偏離航道，最後墜毀。

(中時新聞網)