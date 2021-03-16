109年農林漁牧業普查將在5月起跑，新北市政府主計處前於3月2日成立「新北市農林漁牧業普查處」，並訂於今（16日）於各區成立普查所，中和區公所與28區公所同步於當日成立「農林漁牧業普查所」，邀請市議員、立委議員助理及10位里長到場支持並共同揭牌，熱鬧成立。

中和區長賴俊達表示，全國性的農林漁牧業普查每5年辦理1次，迄今是第14次，本次普查對象是針對經營農作物栽培、畜牧、農事及畜牧服務、林業、漁撈及水產養殖等業者，中和區預估訪查1,780家，共動員行政人員、普查員、指導員等34名人力，盼農林漁牧業者都能協助配合訪查作業，讓普查工作圓滿完成。

中和區公所表示，普查將於5月1日起至6月30日展開實地訪查，以「派員實地面訪」、「留置填表」及「網路填報」等方式辦理，目的是為蒐集農林漁牧業資源分布、生產結構、勞動力特性、資本設備及經營狀況等基本資料，經統計分析後作為政策參考，讓政府政策推動更順暢；普查員均會穿著新北市政府統計調查的藍色背心，以免民眾誤認為詐騙。

新北市政府主計處前於3月2日成立「新北市農林漁牧業普查處」，並訂於今（16日）於各區成立普查所，中和區公所與28區公所同步於當日成立「農林漁牧業普查所」。（中和區公所提供）

新北市政府主計處前於3月2日成立「新北市農林漁牧業普查處」，並訂於今（16日）於各區成立普查所，中和區公所與28區公所同步於當日成立「農林漁牧業普查所」。（中和區公所提供）

(中時 )