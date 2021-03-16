台南市將進入鳳梨盛產旺季，香格里拉台南遠東國際大飯店「醉月樓」支持在地農產，推出「滬式鳳梨佳餚」，以江浙菜風味烹煮鳳梨料理。主廚許忠賢教導大家在家用鳳梨煮出星級料理。

企業以實際行動支持在地農產，香格里拉台南遠東國際大飯店「醉月樓」即日起至5月30日，推出一系列「滬式鳳梨佳餚」，包含鳳梨苦瓜古早雞湯、鳳梨醋溜文昌雞、鳳梨金針燒蘆花雞、關廟鳳梨蝦球、鳳香外婆紅燒肉、薑片鳳梨蒸鮮魚、鳳梨甜椒炒牛肉、夏威夷鳳梨炒飯等數道鳳梨料理。

「食在當季更環保」，業者認為，推動當季在地食材，可節省長途運輸耗費能源。「鳳梨具有豐富的維生素C、且有美白及抗氧化的功能，新鮮鳳梨的酵素更能有效分解大量脂肪，其所含的膳食纖維及微量營養素都可以促進腸胃蠕動」大推鳳梨入菜。

「醉月樓」主廚許忠賢專精江浙菜，他分享「夏威夷鳳梨炒飯」及「關廟鳳梨蝦球」5分鐘快速上桌訣竅。炒飯秘訣在油料需足夠才能帶出蛋香，並將肉絲、蝦仁、香鬆一同拌炒，起鍋前再加入新鮮鳳梨，細膩多層次口感，令人垂涎欲滴。

蝦球秘訣在於將沙拉醬調入鳳梨汁、煉乳及檸檬汁增添香味，在蝦身放入已調好的調味料醃約10分鐘，蝦身沾太白粉及吉士粉放入預熱好的油鍋中炸約1分鐘撈起，淋上主廚特製沙拉醬汁，即可呈盤上桌。業者表示，民眾習得鳳梨入菜方法，輾轉促進在地鳳梨銷售，為支持在地農產品盡一分心力。

(中時 )