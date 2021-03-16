樂天桃猿、統一獅今（16）日在台南球場交手，這是樂天的本季開幕戰，推出本土王牌「姐姐」王溢正先發，成為12年來首位在球隊開幕戰先發的本土投手。而他奮力投完5局掉4分退場，是本季中職第1位投滿5局的本土投手。終場猿隊則以12比4擊敗獅隊，旗開得勝，姐姐拿下勝投，單場MVP林承飛，這也是新領隊浦韋青上任後首勝。

打擊方面，桃猿隊朱育賢今年的月薪漲到50萬元，加薪19萬元之多，對此他相當滿意，並且反映在球場上，昨天單場「猛打賞」演出；隊長郭嚴文亦以身作則，打進2分打點。「阿飛」林承飛火力更猛，他5打數4安打3打點，包括9局上的3分全壘打，獲選單場MVP。獅隊的郭阜林則揮出2分全壘打，是今年獅隊和他個人首轟。

桃猿贏球另一關鍵是牛棚的表現，王溢正退場後援投手輪番上陣，包括前富邦悍將賴鴻誠、新洋投歐飛登，一起守住領先優勢。牛棚是去年猿隊的罩門，今年看來已有改善。

(中時 )