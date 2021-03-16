耗水費上路越來越近。經濟部今天表示，規劃對工商業徵收的耗水費，將儘量在今年底前推動上路，但會給予至少1年緩衝期，也就是最快明年底前可開徵。同時，針對電子業、紡織業、鋼鐵業等月用9萬度以上的「超級用水大戶」，不排除列為第一階段開徵對象。

水荒科技廠商搶水，研議許久的「耗水費」再度成為議題。本報上周揭露耗水費擬分「新興產業(科技)」與「傳統產業」類型，給予差別費率，前者較貴，每度規劃開徵3元，後者1元起跳。

經濟部水利署署長賴建信表示，耗水費已對產業開了60場座談會，目前已經在慢慢聚焦收斂中。主要考量點在於，很多產業性質不同，情況不是很一致。另外就是考量豐水期、枯水期，是否給予不同費率設置。以及台商回台投資經營困難產業，是否給予多一點調適時間。至於上路時間，他說會「儘量」能在今年底前推動。

水利署表示，由於200多家月用9萬噸用水大戶，包括電子、鋼鐵、紡織與染整等，佔自來水每天供應1168萬噸的29％。因此不排除先對這些9萬噸以上「超級大用水戶」開徵。另外，也有對5萬、1萬、6000、3000、1000度耗水戶情況與衝擊做研究，會採一定級距逐步開徵。

水利署進一步說，耗水費徵收辦法公告後，會以「年」為單位，給予一定時間緩衝。如此至少是1年起跳，或是更長，這些時間主要是給予廠商做節水設備改善。依據水利署說法，如果耗水費是今年底前公告，那麼最快開徵日期會落在明年底前。

另外民生水費部分，水利署副署長王藝峰表示，樂見水價合理化，因為一向認為台灣水價便宜，如果台水公司提出方案，很樂意來審查。目前台水水費是分4段，最高約12.5元，賴建信說，水費調整會跟耗水費相對應做搭配。

因此耗水費先上路後，後續台水民生水費方案如加大級距，課以高級距高費率，水利署指出，那麼工商業可先自來水使用量可以扣掉已經計算耗水費部分，補繳剩下即可，不會「剝兩層皮」。

(中時 )