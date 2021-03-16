散裝船運市場的波羅的海乾貨船綜合指數（BDI）16日晚間公布的最新指數站上兩千點，達2,017點，長期以來BDI能破兩千點多半都是在下半年，而且多半是由最大型的海岬型船領漲，今年罕見在首季就破兩千點，而且是小船稱王，最小的輕便型船日租最高，業者認為今年是牛轉乾坤的大好年。

16日漲最多的是巴拿馬型船，指數漲了100點，達到2,372點，日租21,349美元，超輕便型日租22,865美元，輕便型船日租23,528美元，海岬型船日租最低，17,274美元。

去年BDI破兩千點是在10月6日，前年是在8月15日，相關業者指出，目前巴西港務碼頭候港船隻多達161艘，是過去連續4年的倍增紀錄，今年年初至3月中旬，巴西黃豆搶運出口的貨量估計將達1,500萬噸，創歷史新高。海岬型船運價雖落後中小型船，但4、5月的期貨價都有2.25萬美元。

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