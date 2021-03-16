稽查員於山林中進行探查。（環保局提供）

新北市環保局科技執法再立功！環保局透過水質感測器，即時監控林口溪流域內6家以上飼養牛、豬等畜牧場的排放水狀況。近日發現感測器數值顯示水體數值異常、疑似遭受汙染，稽查人員預判排放廢汙水模式後於13日啟動夜間蹲點，終查獲一畜牧場廚餘槽體不斷有廢汙水溢出，未經處理由放流口逕行排出。現場依違反水汙染防治法第7條告發並令其立即停止排放，最高可處2000萬元罰鍰。

新北市環保局為強化全方位打擊水汙染及治理能力，申請行政院環境保護署補助，針對轄下易遭受汙染的河川或支流排水中佈建移動式水質感測器，運用水質感測器機動特性，搭配電信通訊、水質分析及AI等技術，長時間監測pH值、導電度、溫度及溶氧等水質數值，全天候連續觀察水質變化情形。近期感測器顯示林口溪流域相關數值異常，推判畜牧場恐違法排放廢水，依據數值掌握排放廢汙水模式後，搭配稽查人員於13日啟動夜間蹲點。

環保局進一步說明，該畜牧場位處山林中，四周雜草叢生，稽查人員為了這次行動，除了運用空拍機居高臨下掌控，同步沿水路披荊斬棘探查。先於隱蔽處觀察水質數據變化並不定時採樣，自下游溯溪至河堤邊守株待兔一整晚，終在14日凌晨5時發現一畜牧場廢汙水少量排放，稽查人員隨即進行採樣並進場蒐證，一舉查獲放置廚餘的槽體不斷有廢汙水溢出，夾雜廢水處理設施產生之汙泥，未經處理由放流口逕行排出。現場命業者立即啟動馬達返送排入設備處理，即不再有排放情事。

環保局表示，採集樣品已送檢驗，將待檢測結果後依違反水汙染防治法第7條規定告發，最重可處新台幣2000萬罰鍰。業者也表示，本次因外勞作業疏失，忘記啟動馬達，導致這次汙染事件，將封除場內該處排水口，避免未來再次發生。

環保局強調，河川汙染稍縱即逝，為取得有利汙染事證，除有賴稽查人員現場判斷及經驗累積，亦仰賴民眾掌握第一時間報案，留下相關具體資訊及位置，才能有效找出汙染源，避免汙染情事持續發生。也呼籲市民倘發現任何汙染，請立即撥打1999市政服務專線通報，共同守護環境與生活品質。

(中時 )