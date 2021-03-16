交通部長林佳龍晚間趕往蘇澳榮民醫院探視傷者及罹難者家屬。（胡健森攝）

蘇花公路16日發生遊覽車撞山釀成6死39傷的嚴重事故，交通部長林佳龍在晚間10點也專程趕抵蘇澳榮民醫院探視傷者及罹難者家屬，林佳龍表示，目前掌握的資訊，車輛及駕駛都沒有問題，也不是路況、天候所造成，肇事原因還有待檢調的調查。

林佳龍晚間趕赴蘇澳榮民醫院，面對媒體記者詢問，林佳龍表示，事故發生後的第一時間，公路總局便立即回報，交通部也隨即成立搶救應變中心，根據初步掌握的監理資料，發生事故的遊覽車都有做定期檢驗，司機也沒有超時工作的問題，對於事故的原因，檢調及相關單位正在進行調查，希望能儘速釐清，公路總局將會配合檢調辦理。

由於此次重大事故發生地點是一處連續下坡彎道的危險路段，交通部是否會加快蘇花安的規畫進度？林佳龍表示，在蘇花改的路段完成之後，交通部已經啟動「蘇花安」，也就是蘇花公路安全提升計畫，目前已進行到綜合規畫期中報告的撰寫階段，預估今年就會完成，並在兩年之內完成環評及計畫核定，計畫在民國119年可完成蘇花安，讓整個蘇澳到花蓮的路段安全都有所提升。

交通部長林佳龍晚間趕往蘇澳榮民醫院探視傷者及罹難者家屬。（胡健森攝）

林佳龍表示，此次發生事故的地點，初步瞭解並不是道路線型或天候的路況問題，真正的肇事原因還在由檢調調查中。

(中時 )