台北市議員游淑慧今晚在臉書粉絲專頁PO出照片，指本該熱鬧的東區地下街，竟空蕩蕩一片，許多店面在晚間下班後的精華時段根本沒營業，直接把鐵門拉下來，讓她感到震驚！

「有點心疼，剛剛經過東區地下街，竟然是這片情景。柯市長覺得北藝可以救士林商圈，那東區要靠什麼救？重點是，這些地方以前根本就不需要救啊！」游淑慧以她在台北走跳20多年的經驗，「老台北人應該懂我的唏噓」。

東區地下街面臨與忠孝東路商圈相同處境。（翻攝游淑慧臉書）

游淑慧表示，她向台北捷運公司了解後，似乎是原承租者做不下去，提前解約；網友好奇，做不下去的原因是什麼？租金太貴還是沒有人潮。

另外，游也和當地里長通過電話，里長提到他們在地的商圈協會及里辦公室一直在規劃、思考各種活絡商圈的活動及計畫，希望未來能和新承租者一起努力，重現東區商圈繁華。

「當然，我們議會也會要求市府相關單位全力協助地方，一起努力吧！」

網友們看到東區冷清的樣子，都感到可惜，「其實不意外，地下街沒什麼特色，缺乏讓人想逛的誘因」、「連地上的忠孝東路都沒落了，地下怎麼會有生意」、「很多人都直接轉兩個樓層去搭捷運，不會逛地下街」。

游淑慧呼籲台北市政府協助地方商圈，重振經濟。（翻攝游淑慧臉書）

(中時新聞網)