黃士修稍早臉書遭檢舉為「已限制帳號」，遭檢舉留言為數周以前的留言。（黃士修提供）

繼日前珍愛藻礁公投領銜人潘忠政臉書遭檢舉限制功能後，核四公投領銜人黃士修今(16)日稍早也遭檢舉為「已限制帳號」，黃士修表示，因為最近到處打臉民進黨以及側翼反核言論，才突然被針對性檢舉，而且還是數週前的留言斷章取義，「這種人格抹殺的手段真的很骯髒」。

黃士修指出，稍早9點多自己臉書本尊帳號突然跳出訊息，是針對幾週前留言的檢舉，並顯示本帳號已被列為「已限制帳號」，並被限制3天無法發言。

黃士修說，自從311以來，民進黨和側翼便傾巢而出，包含最近前總統馬英九重申應該重啟核四，以及謠言傳出要在台中蓋核四等，因此最近到各個扭曲事實的政治人士以及側翼粉專臉書留言。結果今天臉書就收到檢舉訊息，而且還是數週前和核四無關的留言，「蔡英文總統今天在黨務會議下令迎戰藻礁公投，果然就發生神奇的事情了。」

他說，顯然臉書的判斷標準是有問題的，雖是臉書的演算法自動封鎖帳號，但這也是因為民進黨有組織地針對性檢舉，甚至挖出幾週前的舊留言。他希望臉書官方能夠針對像他這種「反政府」的異議人士，給予明確的言論自由標準，否則幾個月前甚至幾年前的一則舊留言，隨時有可能被集體檢舉，而被剝奪臉書使用權。

黃士修指出，去年底網軍串聯造謠自己對女高中生說＋S，當時曾對其中一位澄清，自己是在某位律師開的笑話粉專留言，並告知對方這樣腦補很病態，「我是被霸凌的受害者，臉書現在卻突然說我的澄清觸犯騷擾和霸凌，先給黃士修放假三天，這樣的手段真的很骯髒。」

(中時 )