新北市交通局長鍾鳴時表示，新北市府積極向中央爭取前瞻預算38.8億元、22案停車場興建計畫，已有4座完工啟用、12座發包完成或施工中，核定案量及執行預算率皆為全國第一；交通局也籲請中央針對目前營建市場窘境，盡速研議提供人力短缺相關配套及物價回穩機制，以提升廠商投標意願。

鍾鳴時說，中央核定各縣市前瞻計畫停車場案共有124件，其中計有30餘案尚未完成工程發包，均因受疫情邊境管制移工引進管道受阻，營建技術人力短缺，加上大宗資材價格飆漲，工程成本提高，缺工、缺料為造成工程發包流標最大因素。

鍾鳴時指出，新北市寸土寸金，停車問題迫切，新北市府積極爭取到22案前瞻計畫補助興建停車場案，繼108年三重商工地下停車場率全國之先、為全國前瞻計畫第一座完工啟用的停車場之後，蘆洲永康公園、板橋音樂公園、新莊民安國小等前瞻停車場也陸續完工啟用，計增加1,345個小汽車及200個機車停車位。

另外，板橋新埔國小、三重光榮國小、三重忠孝國中、金山立體、新莊運動公園、新店綠湖公園、中和佳和公園、土城新北高工、板橋五權公園、三峽長壽公園、中和錦和運動公園、捷運幸福站等12案依計畫進度施工中；其中，目前施工進度達33.62％的新莊運動公園地下停車場預計111年4月完工，可提供636個汽車、140個機車停車位，將是全國規模第一的前瞻停車場。

而總工程經費4億7,385萬元的板橋區五權公園地下停車場工程規劃為下3層、提供348個小型車停車位，預計今年5月舉行動土典禮；金山立體停車場、板橋新埔國小地下停車場和三重光榮國小地下停車場等3案更力拚今年完工，預計共可為新北增加1342個汽車、317個機車停車位，新北前瞻計畫停車場預算執行率全國第一。

鍾鳴時指出，新北市目前尚有溪北公園、忠孝公園、興華公園、信義國小、信義公園、重陽公園等6案前瞻停車場工程持續辦理發包作業中，市府已檢討增加自籌2.6億預算、延長工期等實質作法，以期使招標作業順利完成。

交通局停車管理科代理科長陳明湖指出，這6案前瞻停車場計畫，共規劃1365個小汽車、82個機車停車位，交通局積極研擬短期停車紓緩方案，協調周邊學校開放夜間停車，以及評估部分路段夜間路邊紅黃線開放停車、增設路邊停車位的可行性，以暫時紓緩停車需求。

陳明湖表示，市府團隊積極解決民眾停車問題，2年來已完成了30處停車場，包含了21座平面停車場和9座地下停車場，共提供3684個汽車停車位、2761個機車停車位，市府會繼續努力，讓新北市成為安居樂業的一流城市；交通局更呼籲針對目前營建市場窘境，中央應研議提供人力短缺相關配套及物價回穩機制，以提升廠商投標意願，以利前瞻計畫如期如質完成目標，中央地方同心為民造福！

(中時 )