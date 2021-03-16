媒體報導，台灣將轉讓牛津AZ疫苗配額給友邦巴拉圭救急。外交部今晚表示，相關內容毫無根據，台灣正協助巴國取得疫苗，但與台灣買的疫苗完全不相干。

媒體報導，台灣已同意將與美國談妥的200萬劑牛津AZ疫苗，先行轉讓給巴拉圭以助控制當地疫情。

外交部發言人歐江安說，報導毫無根據，巴拉圭在無法取得足夠疫苗而面臨公衛危機之際，台灣基於台巴友好邦誼，正在透過不同管道協助巴國洽購或取得疫苗，相關細節因為涉及巴國與他方交涉，外交部不便評論，但這件事與台灣買的疫苗完全不相干。

另有外媒報導，巴拉圭將洽購中國製疫苗。歐江安指出，由於COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）答應提供巴國的首批30萬劑疫苗遲未確認運抵日期，巴國正全力洽購各國生產的疫苗，中國製疫苗也是考量選項之一。

歐江安說，巴拉圭政府瞭解相關商業採購可能引起外界揣測，基於對台巴邦誼的重視及互信，巴國已透過外交管道對台說明。巴國外長阿塞維多（Euclides Acevedo）接受媒體訪談時也公開強調，向中國洽購疫苗不影響與台灣的外交關係。（編輯：謝佳珍）1100316

(中央社)