最年輕的死者21歲呂姓女子，遺體抵達醫院太平間時，父母強忍悲痛見女兒最後一面（翻攝中天新聞）

台9線蘇花公路115K蘇澳鎮東澳路段，16日下午4時許發生死亡車禍。一輛載有45人（含駕駛）的遊覽車，下坡過彎失控撞上山壁，左側車體破碎成大洞，多名乘客被甩出車外重傷，造成6死39人輕重傷。其中最年輕的死者年僅21歲，呂姓女子與雙親一同參加新店市復興里的2日遊行程，卻在返家途中遇上死劫，同車父母晚間認屍時痛哭崩潰，無法接受女兒離世的事實。

據了解，21歲的女子和父母報名了復興里2天1夜花蓮遊的行程，卻在回程發生車禍意外。呂女當場失去生命跡象，被送至榮民總醫院蘇澳分院急救仍告不治，同車的父母輕傷就醫後，收到女兒離世的噩耗，前往榮民總醫院蘇澳分院認屍，等候檢方相驗時不斷流淚，母親甚至崩潰一度癱軟在座椅上，惹人鼻酸。

死者呂女的雙親，車禍發生後被送到榮民總醫院蘇澳分院檢傷，父親的膝蓋、臉部都有受傷，卻聽聞女兒不治的消息，呂女遺體在晚間由救護車運送到醫院太平間時，2人萬分不捨上前看女兒最後一面，神情悲痛。隨後在醫院人員陪同下，等待檢方相驗，期間里長劉洪珠趕來慰問，並當著呂女雙親的面下跪痛哭道歉，劉洪珠哭著說：「我知道妳很痛？因為我也有孩子，我很不好意思啊，很抱歉啦，我真的很抱歉啦」，痛失愛女的呂母在鏡頭前一度崩潰癱軟在座椅上。

無法接受女兒離世的噩耗，母親一度崩潰癱軟在座位上。（翻攝畫面）

(中時新聞網)