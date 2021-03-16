美國眾議院10日通過的1.9兆美元的疫情紓困案目前正在實施中，而拜登的下一個基礎建設計畫金額，預計數兆美元，拜登正考量擬立增稅案，以支付該計畫。據Stifel首席華盛頓政策策略師加得納（Brian Gardner）預測，拜登政府可能通過的5項增稅措施。

根據《雅虎財經》報導，加得納認為，即使通過稅收以支撐基礎建設計畫的龐大資金，也將是一項艱難的挑戰。稅收法案的實施將會比緊急開支法案更具挑戰性，大部分的立法者都喜歡花錢，然而，稅收法案的成立卻不受一些行業和該黨的支持者待見，並且民主黨的席位較少，任何意見分歧都會對法案產生一些阻礙。

但加得納仍預測5項有可能促成的增稅案，企業所得稅率從21%上修至28%；全球無形資產低稅所得（GILTI）從10.5%上修至21%；年收超過40萬美元個人所得稅從37%上修至39.6%；年收超過100萬美元的個人所得稅，徵收更高的資本利得稅（最高稅率為39.6%）；超過100萬美元資產的遺產稅率從40%上修至45%。

稅務基金會（Tax Foundation）研究人員在報告中指出，長期來看，將企業所得稅率上修到28%，將使經濟產出減少0.8%，資本存量減少2.1%；在減少25%的稅率下，經濟產出將降低0.4%，資本存量將減少1.1%。

(中時新聞網)