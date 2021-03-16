研究機構CB Insights與道瓊市場數據(Dow Jones Market Data)資料顯示，2020年市場投資公共與私人電動車企業的金額高達280億美元以上。但專家認為，儘管華爾街已挹注數百億美元扶植電動車與其相關企業，但想實現電動車轉型目標恐怕仍需更多資金。

電動車售價下滑、功能越來越強大，加上電池技術改善，多國政府推動環保政策，因此帶動電動車日益普及，也讓市場興起投資電動車與其相關企業的風潮。

瑞銀集團(UBS)預估，全球車商來自於電動車的營收將大幅成長，從目前的1,820億美元升至2030年的1.16兆美元。相較之下，這些車商來自傳統燃料汽車的營收則將減少，從1.77兆美元降至1.07兆美元。

美銀證券集團最新報告指出，各國政府、企業與投資人須投入至少2.5兆美元資金，才能迎接百分百電動車時代來到。

(工商 )