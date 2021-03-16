德國福斯汽車（Volkswagen）15日宣布，該公司計畫2030年前在歐洲興建六座超級電池工廠，並於2025年前設立1.8萬個公共快速充電站，希望確保電池供應無虞以加速電動車普及。福斯設定今年電動車交車量倍增至百萬輛目標，並預期刪減支出措施有助於提升獲利。

福斯預估，今年營業獲利率可達5％～6.5％區間上端，2025年前可達7％～8％，原因在於該公司致力於節省支出，具體措施包括提供提早或部分退休方案給德國工廠4千名員工等。

福斯執行長狄斯（Herbert Diess）周一在自家舉辦的「電力日」（Power Day）活動上表示，電動車已變成他們的核心業務。福斯在電動車發展原本處於落後地位，但在2015承認排廢醜聞後急起直追，如今展開業界最具野心的計畫。

福斯表示，這些歐洲工廠一年產能預計可達240吉瓦小時（GWh），工廠可能由他們獨建或與其他夥伴合作。

瑞銀集團（UBS）分析師布希（Tim Bush）表示，電動車風潮興起，汽車業很快就會面臨電池短缺問題，而這不利於他們生產電動車。他預估，歐洲電動車製造速度今年可能超越電池生產速度，這意味著歐洲車商未來幾年可能須仰賴亞洲進口電池。

(工商 )