美國處理器大廠AMD近年在執行長蘇姿丰帶領下，成功與美國半導體巨頭英特爾在PC處理器市場一較高下，英特爾X86架構在去年與美國智慧型手機龍頭蘋果正式分手，蘋果自研的M1處理器與其後續系列產品預料將在未來也搶攻PC市場，但至少在資料中心伺服器市場仍有發展優勢。不過，AMD在近日正式發表第 3 代 EPYC 處理器，試圖加強進攻資料中心市場。

AMD的PC處理器獲得市場好評，委由生產晶片的全球晶圓代工龍頭台積電功不可沒。AMD於1月26日公布2020年財年第四季與全年財報，表現遠遠超越市場預期，蘇姿丰表示，預料2021年需求將依舊強勁。AMD有望在2021年成為最大7奈米製程客戶，蘋果則是有望成為5奈米最大客戶。

AMD表示，在第一代代號 Naples、第二代代號為Rome 的 EPYC 處理器之後，推出第三代代號為Milan的EPYC 處理器採用最新的 Zen 3 架構，採用台積電7奈米製程，提供最高64 核心，128 執行序，較Zen 2 架構提升19%效能。

英特爾預料將在未來幾周推出10奈米製程產品Ice Lake-SP，與AMD新推出的產品性能相當，預料未來2家公司競賽將更加激烈。英特爾近年來營運重心的資料中心事業群，在2020年營收掉了16%，很有可能就是被AMD給吃下部分市場的困境。

(中時新聞網)