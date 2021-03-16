大陸5G領航企業華為公司16日宣佈，華為將從2021年開始在5G領域收取專利費用，費率將根據手機銷售價格訂定，單台手機專利許可費上限為2.5美元(合台幣71.3元)。華為目前擁有3007個已申報的5G專利族，專利族數量位居全世界之首。

據《觀察者網》報導，16日下午華為在深圳舉辦論壇，並發佈《創新和智慧財產權白皮書2020》。白皮書指出，截至2020年底，華為全球共持有有效授權專利4萬餘族（超10萬件），90%以上專利為發明專利。華為同時低調宣佈將開始在5G領域收取專利費用，從2021年開始，單台手機專利許可費上限為2.5美元。

華為領導人任正非曾於2019年6月幽默表態說，「我們太忙了，發展太快了，沒時間收取專利費，當我們不忙的時候，閑下來的時候，即使要專利費，也不會像高通一樣要那麼多。」

華為智慧財產權部部長丁建新在今天論壇上透露，華為預計2019至2021的3年智慧財產權收入在12至13億美元之間。

華為的表態引起外媒關注。CNBC在報導中解釋，開發新一代蜂窩網路技術時，需要創立全球標準，華為、諾基亞、愛立信、美國晶片製造商高通等公司都參與了標準的制定過程。這些公司設計出技術會申請專利，這些專利對5G標準至關重要，因此也被稱為「標準基本專利」。

據世界智慧財產權研究機構GreyB的分析，華為擁有3007個已申報的5G專利族，位居世界所有公司之首。在華為的5G專利族中，大約18.3%是正在使用的標準基本專利，也比其他任何公司都多。

報導說，華為從1995年就開始申請第一件中國專利，目前華為在歐洲專利授權數量排名第二位，在美國排名第十位，同時它也是累計獲得中國授權專利最多的公司。

(中時新聞網)