日本首相菅義偉今天在首相官邸（行政中心）接見美國國務卿布林肯與國防部長奧斯汀。菅義偉表示樂見美國拜登政府重視同盟國及夥伴的關係。會談中確認美日同盟的重要性。

菅義偉今天下午6時（台灣時間5時）在首相官邸接見布林肯（Antony Blinken）及奧斯汀（Lloyd Austin ），日本外務大臣茂木敏充和防衛大臣岸信夫陪同列席。

菅義偉在這場會談上一開始就表示歡迎布林肯及奧斯汀訪日。他說，美日同盟是印度太平洋和平穩定與繁榮的基礎，在日益嚴峻的安全保障環境中，美日同盟的重要性日益增高。

對於美國拜登政府正推展重視與同盟國及夥伴關係的政策，菅義偉表達歡迎之意。

菅義偉在會談中提到他預定4月訪問美國，期待與拜登進行高峰會談時，能確認美日同盟的羈絆（連帶感）。

布林肯表示，與奧斯汀一同首度以部長級身分出訪，能到日本訪問感到很高興。他說，美日同盟這60年來一直是地區的和平、穩定、繁榮的基礎，也希望今後能一同處理重要的全球規模課題。

奧斯汀則表示，美日同盟是美國在印度太平洋地區的戰略基礎，期待美日今後共同合作致力於實現「自由且開放的印度太平洋」。

菅義偉與布林肯、奧斯汀針對涵蓋中國、北韓等的國際及地區局勢交換意見。此外，對於中國通過海警局（相當於海巡署）船隻可動武的海警法，以及中國在東海、南海持續擴大行動、企圖片面改變現狀的作法，三人同表嚴重憂慮。

有關北韓的局勢，三人都認為美日將持續緊密合作因應。針對日本人遭北韓綁架的問題，菅義偉請求美國政府協助，獲得美方支持。

菅義偉與布林肯、奧斯汀也針對美日安保及防衛合作交換意見，一致認為有必要加強美日同盟的遏止力及應對能力。

有關駐日美軍重新整編等事宜，菅義偉表示，若要確保駐日美軍的穩定駐留，需獲得當地居民的理解。在會談中，菅義偉與布林肯、奧斯汀都認為美日要持續維持美日同盟的遏止力，減輕包括沖繩（琉球）在內駐日美軍基地的負擔。（編輯：周永捷）1100316

(中央社)