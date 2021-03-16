將在4月23日上映的《父親》一舉入圍本屆奧斯卡最佳影片、最佳男主角安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins）、最佳女配角奧莉薇雅柯爾曼（Olivia Colman）、最佳改編劇本、最佳美術設計、最佳剪輯等6項大獎。值得一提的是，現年83歲的安東尼霍普金斯，他第6度入圍奧斯卡演技獎，更是繼1996年《白宮風暴》之後，睽違25年再度問鼎奧斯卡影帝，更打破李察法恩沃斯（Richard Farnsworth）在79歲那年，以《史崔特先生的故事》入圍影帝的紀錄，成為奧斯卡有史以來最年長的影帝入圍者，最終能否獲獎引人關注。

對於再獲奧斯卡入圍肯定，他也表示：「感謝美國影藝學院，恭喜所有入圍者，感謝導演弗洛里安澤勒對我這個老人的信任，並給予跟你與這群傑出演員們一起合作的機會。」而他在《父親》當中，詮釋因為「失智症」而產生認知障礙、逐漸失去生活能力的年邁老父。雖然個性幽默風趣，卻常常迷失在所謂的「現實」，並因此讓他跟女兒產生諸多矛盾，把女兒逼得喘不過氣。

另一方面，在《父親》飾演女兒的奧莉薇雅柯爾曼，也同時以本片問鼎奧斯卡最佳女配角獎。身為獎季獲獎常客的她，2019年曾以《真寵》榮獲奧斯卡影后肯定，而這也是她第二度入圍奧斯卡，並首度入圍女配角獎項，廣被外界看好她將再奪一座奧斯卡。

此外，本片改編自導演弗洛里安澤勒在2012年的同名舞台劇作，他也身兼本片導演及編劇。其實早在這之前，他就曾以這齣舞台劇，榮獲法國莫里哀戲劇獎「最佳劇本」肯定，更連獲東尼獎等諸多奬項的「最佳戲劇」提名。這回則是他首度執導電影，並首度入圍奧斯卡。

(中時 )