全民力挺台灣鳳梨，除了京城銀行已以「與您力挺台灣農民」為主力訴求，贈送顧客們鳳梨禮盒；香格里拉台南遠東國際大飯店「醉月樓」主廚許忠賢，公開分享私房「關廟鳳梨蝦球」及「夏威夷鳳梨炒飯」，標榜五分鐘，即可在家輕鬆端出星級料理，以行動力挺在地好農！

此外，香格里拉台南遠東飯店即日起至5月30日，在其38樓的「醉月樓」，全次推出「滬式鳳梨佳餚」一系列低碳料理，單點價格360元起，至880元。

同時，鑽研廚藝近三十年的許忠賢主廚，專精於江浙菜系，憑藉著精湛的廚藝和豐富的經驗，嚴選食材、精準滋味和盛盤美感，不僅精益求精，更追求多樣創新。

許主廚強調「鳳梨有豐富的營養成份，入菜選用八成熟的鳳梨，帶著酸甜滋味且增添菜餚的豐富口感」許主廚邀大家一起支持在地農產，落實減碳環保行動。

此外，針對忙碌上班族，他將「夏威夷鳳梨炒飯」及「關廟鳳梨蝦球」，以五分鐘快速上桌分享料理訣竅。

「夏威夷鳳梨炒飯」秘訣在油量必須足夠才帶出蛋的香氣，並將肉絲、蝦仁、香鬆一同拌炒，起鍋前再加入新鮮鳳梨，細膩多層次口感，粒粒分明的炒飯，令人垂涎欲滴的美味！

至於「關廟鳳梨蝦球」秘訣在於將沙拉醬調入鳳梨汁、煉乳及檸檬汁增添香味，將清理乾蝦子的背部上劃一刀後，放入已調好的調味料醃約十分鐘，蝦身沾太白粉及吉士粉後，放入預熱好的油鍋中炸約1分鐘撈起，淋上主廚特製沙拉醬汁，即可呈盤上桌。

香格里拉台南遠東飯店長年致力「食在當季更環保」推動降低使用反季節食材與長途運輸耗費能源。飯店營養師蔡沛霖表示，「鳳梨具有豐富的維生素C、且有美白及抗氧化的功能，新鮮鳳梨的酵素更能有效分解大量脂肪，其所含的膳食纖維及微量營養素都可以促進腸胃蠕動」兩家飯店以「高膳食纖維、均衡營養，搭配當季時蔬」，減少加工烹調的一系列低碳鳳梨特色菜及飲品，以高規格的防疫與衛生安全措施呵護賓客，讓賓客安心前來共襄盛舉。

香格里拉台南遠東國際大飯店即日起至5月30日，「醉月樓」許忠賢主廚為食客饕家獻上一系列「滬式鳳梨佳餚」低碳料理，包含鳳梨苦瓜古早雞湯、鳳梨醋溜文昌雞、鳳梨金針燒蘆花雞、關廟鳳梨蝦球、鳳香外婆紅燒肉、薑片鳳梨蒸鮮魚、鳳梨甜椒炒牛肉、夏威夷鳳梨炒飯，每道單點360元至780元起可供選擇，另有特調鳳梨冰茶每杯99元！

「遠東CAFE」自助餐廳，於每日午、晚餐時段，鳳梨中西料理輪替上菜，每位850元至990元起 需外加一成服務費；此外，一樓的「品香坊」也推出土鳳梨酥與綜合鳳梨禮盒，每盒599元至699元。

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