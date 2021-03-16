65歲影帝周潤發(發哥)平常喜愛爬山運動，每次遇到民眾要求合照，總是來者不拒，有時還會幫忙拿著手機自拍，一點沒有巨星架子的親民舉動，讓他深受粉絲喜愛。然而近日有一位香港網友上傳與周潤發合照，照片中的周潤發就被發現難得露出臭臉，招牌笑容消失，令人不禁好奇發哥怎麼了？

有網友日前在網上分享爬山捕獲野生周潤發的照片，照片中周潤發卻難得沒了笑容，臭臉模樣引發熱議，更有人好奇問原PO，想知道周潤發到底發生了什麼事？該網友則還原當時情景，指自己下山時巧遇港星方中信與周潤發正在跑上山，由於對方正在跑步，所以他就擅自上前拿著手機拍下與周潤發合照。

周潤發難得露出不悅表情，與粉絲合照。(取自港媒)

該網友隨後也強調，他自覺有點打擾到周潤發，因此有向周潤發說「不好意思」，而周潤發則是看了一眼就離開。只不過大部分的網友就無法接受此解釋，火氣比周潤發還大，紛紛留言痛批拍照者此舉真的沒禮貌，「從沒看過發哥拍照這樣，你真的有問題」、「拍之前有沒有問過人家，基本禮貌懂嗎」、「你好不好意思啊」。

20181010中天新聞 影帝周潤發燦笑搭機 親民拍照揮別寶島

周潤發個性親切，一點都沒有巨星架子。他2018年曾為電影《無雙》來台宣傳，不忘趁著工作空檔，去陽明山晨跑，路上遇到粉絲合照要求，有求必應，還親切地提醒粉絲「該怎麼跑」，親民舉動擄獲大批粉絲的心，讓他人氣居高不下。

(中時新聞網)