不少情侶在交往後會嘗試同居，除了有更多時間膩在一塊，也能更了解另一半的習性。一位男大生抱怨，女友在睡覺時有一個奇怪習慣，總愛「疊」在他身上睡覺。奇怪的動作雖然不會造成不舒服，卻令他好奇表示，「很多女生會這樣？」

「真的覺得女友很奇怪！」原PO在網路論壇Dcard上發文表示，和女友交往一年多，同居也剛滿一年，認為一切生活作息都配合地很好。不過卻有一件事始終搞不懂，原PO指出，「女友每次！每一次睡覺都要把一隻手放在我臉上。」

原PO貼出示意圖進一步說明，女友睡覺時會將整個手掌放在他的臉上，或總會讓身體一個地方碰著他。(摘自Dcard)

原PO還補充，女友有時候還會整個「疊」在他身體上睡覺。(摘自Dcard)

原PO貼出示意圖進一步說明，女友睡覺時會將整個手掌放在他的臉上，或總會讓身體一個地方碰著他。原PO坦言，雖然不會覺得重或不舒服，但真的搞不懂女友的習慣。由於交往經驗不多，想詢問網友，「只有女友會這樣還是其實很多女生會這樣？」

另外，原PO後來還補充，女友有時候還會整個「疊」在他身體上睡覺，他強調2人還不是面對面，女方後腦勺是直接壓在他的頭上，有時會長達半小時到一小時，但這種姿勢真的會有點不舒服。

貼文一出，網友紛紛表示，「她可能想知道你有沒有在呼吸」、「我腳都會跨在他的肚子上，有時候一隻腳有時候兩隻腳都上」、「我特別喜歡放光溜溜的肚子上，還會伸進衣服裡」、「表示你讓她感到有安全感」。一位女網友分享，自己和男友睡覺時也習慣有一個地方碰著對方，不過還是以自己舒服為主，「可能她覺得放在你臉上很舒服。」她更指出，還聽過有些女生習慣握著男方「下面」睡覺的。

(中時新聞網)