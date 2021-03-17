何泓姍在《錦心似玉》飾演惡女喬姨娘。（WeTV提供）

《錦心似玉》花絮中，鍾漢良面對蓮房不在狀態上。（WeTV提供）

WeTV現正熱播鍾漢良、譚松韻主演的陸劇《錦心似玉》，何泓姍飾演的反派喬姨娘在第25、26集很是搶戲，劇中她使出詭計得逞，成功陷害十一娘被趕出門，在眾人面前裝無辜落淚的可憐樣，一轉頭卻對十一娘露出奸笑的表情，令許多觀眾看得牙癢癢。喬蓮房劇中心高氣傲，對徐令宜的愛瘋狂執著，因不甘心嫡女卻變為妾，因此多次陷害十一娘，最新劇情中，更被揭發她就是害死先夫人（十一娘大姊）去世的兇手。但幸好壞人沒有得意太久，深信夫人的侯爺，跟十一娘聯手反將喬姨娘一軍，讓她自白認罪。

有趣的是，不知是不是喬姨娘的反派演出太精湛深刻，一幕花絮中與她對戲的鍾漢良，面對何泓姍竟無法集中精神NG頻頻，被笑稱「侯爺對十一娘真的有夠忠心，戲裡戲外對蓮房都不在狀態上」。何泓姍因出演《如懿傳》惡女玫嬪白蕊姬爆紅，這回飾演喬姨娘再度使壞，網友看不下去，紛紛私訊催演好人，讓她在微博喊話：「我再也不想演壞人了！」還拜託導演、製作人不要讓她失業，搞笑發文逗笑粉絲。

喬姨娘劇中一場長達十分多鐘被當面審罪的戲份，被何泓姍視為是「大魔王」的一場戲，不只需要呈現情緒轉折，還需準確說出台詞。能完成這場情緒很重的戲份，何泓姍特別感謝鍾漢良和譚松韻，謝謝他們即使工作都已經超時，還是留下來幫她搭這一場特別大、長達兩頁半台詞的戲份，「這場戲演得很過癮，包括裡面的情緒轉折，演完之後就像是經過了這個人的一生似的，把她的愛恨情仇通通都表現出來了」。即使是反派演出，何泓姍也很感謝遇到的喬蓮房這個角色。

《錦心似玉》近日劇情迎來另一高潮，除了劇中壞人喬姨娘徹底下線，全網關注的「體面夫妻」感情線卻即將由甜轉虐，十一娘找尋殺母兇手，線索竟然指向侯爺，眼看就要變成狗血劇情，讓網友直呼太揪心了。而到底誰是殺害了十一娘的兇手，也讓網友紛紛化身柯南推理，找尋劇中蛛絲馬跡。

(中時 )