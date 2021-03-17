韓國電影《今天決定我愛你》在白色情人節檔期上映，溫暖、浪漫再加上讓人會心一笑的劇情，傳出好口碑，4段故事都獲得影迷認同，就連配角都受到歡眾喜愛。劉太旿在片中詮飾殘障奧運滑雪板項目的國家選手，與少女時代成員秀英演出一段交往很久情侶的劉太旿，戲外也與攝影師太太結婚多年，他笑說：「我和秀英都有經營愛情長跑的經驗，所以這次能很快融入角色。」

在德國出生的劉太旿原本一直在世界各地尋求演出機會，曾經演出俄羅斯名導基里爾賽勒布倫尼科夫執導的電影《夏》，2018年入選坎城影城，也獲得金馬影展邀約，曾來台和影迷進行映後QA。但他直到2019年回到韓發展後，才漸漸被大家看見，他以獨特的異國感演出《阿斯達年代記》中宋仲基的父親，後續在《巧克力》扮演河智苑的暖男前男友，《金錢遊戲》則是冷血的投資高手，到了《非常校護檔案》變身為有超能力的怪老師，戲路超廣。

這次在《今天決定我愛你》中化身為陽光運動員，雖然少了一條腿，但仍以出色的成績成為殘障奧運滑雪板項目的國家選手，與秀英扮演的女友交往多年，但在求婚成功後，愛情路反而出現波瀾，他透露角色原型是一名韓國殘障奧運選手，也有深愛的妻子一路支持，除了做功課研究對方的故事外，更勤練滑板運動。他表示自己熱愛籃球，曾夢想前進NBA，甚至有和球探接觸，但因跟腱斷裂和韌帶受傷不得不放棄。對滑雪板不熟悉的他，又對雪上的運動有點心裡障礙，但為了角色必須努力面對，幸好有超高的運動細胞，經過多次練習後，便能親自上場，真實演出帥氣的比賽場面。

劉太旿在現實生活中已結婚14年，老婆是大他11歲的知名攝影師，是在他演藝之路起伏想放棄時，仍大力支持他的人，在一起超過15年，感情依然甜蜜。而秀英也與鄭敬淏公開戀情9年，日前還被拍到甜蜜逛超市，感情穩定，讓劉太旿表示，要詮飾電影中這段感情，他和秀英演起來超有默契，回憶起第一次和秀英碰面，便覺得對方很親切，「到現在殺青2年了，我們仍常發訊息問候彼此，就像老朋友一樣。」

(中時 )