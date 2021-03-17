「人終將一死」，這僅僅五字說起來容易，等到實際面對時，方知其艱難。

當來到生命最後的時日，如何讓死亡少一點痛苦與煎熬，多一分尊嚴與安然？

死亡只是一個短暫的片刻，但從臨終到過世卻是一個過程。最令人恐懼不安的，其實是不知道至愛的親人、甚或自己，在那段過程中會遭遇到什麼。然而在安寧療護的發展愈漸完善的現代，沒有痛苦的安然離世，不再是一個只能訴諸命運或機率的渴盼，忍受痛苦也不再是出於無奈的唯一選項。藉由愛、關懷、舒緩照護，能協助每個生命在最後的一段路走得安適。

【精彩書摘】

製作一份非關醫療的清單

說來矛盾， 為了簡單瀟灑的走， 為了在合理範圍內能盡量多由我們自己掌控的離世，我們就必須超前部署。正如十七世紀法國詩人拉封丹所寫的，「死亡永遠不會讓智者措手不及，因為他總是隨時準備離開。」

有些人會排斥為自己的離世做規劃的概念，或甚至連想到死亡都不願意。這很合理。不過如此態度可能會製造問題。我認識的一對老夫妻就不喜歡談到自己有天會故去。以我們的文化來說，他們那一輩很多人都是如此。不過正因為他們避談死亡，所以也沒辦法計劃任何事。有些人也不喜歡規劃或思考未來的財務狀況；這是過日子的一種方式，但也可能因而容易出現財務缺口，或更糟的，造成持續的壓力，而這一切都是可以避免的。為善終預做規劃，可以跟好的財務規劃一般達到類似的目的，也就是避免不必要的麻煩，以及成就個人目標。

我們可能會因意外事故或非預期的疾病驟逝。正因如此，所以建議應該至少保留一些書面交代，無論有多不正式，都不算太杞人憂天。幸好由於我們今日可藉由電腦和其他電子裝置取得所需資源，因此我們只要坐在自家書桌前，就能用網路做大部分的閱讀、研究和規劃。我們可以把中意的概念剪貼到自己的檔案，然後上幾個網路連結搜尋和瀏覽。如果你不太會用電腦，也不成問題，還有其他途徑能收集到你所需的資料。

我們的規劃筆記要寫哪些項目，視每個人的性格與選擇而定。不過你寫得愈清楚，你身故後留下的朋友和親屬若想遵從你的心願，就愈容易處理。預先規劃會讓那些為我們處理身後事的人輕鬆一點。留下一團混亂，會被視為我們的遺物兼遺害的一部分。有些人不在乎這點，但其他很多人會寧可他們走後，能讓留下的家人親友日子過得輕鬆些，而非更煩亂。

當凡妮莎的母親被診斷出絕症，便告訴家人，所有相關文件都放在她的可掀式書桌最上層的書架。等到她去世，並且得要找出那些文件時，家人仍感到驚訝和哀傷。「我難以形容她把那些文件整理得井井有條，對我們是多大的恩賜。當我打開書桌，裡面沒別的東西，就只有那些必要文件。她早已將一切重要資料都放在同一處。她等於在那刻，就把我們的艱難任務和責任中無關緊要的一切都排除掉了。「我是全家族裡得負責跟他們配合的那個人，而她把這件事變得直截了當。」凡妮莎說。「我曾有朋友遇到類似變故，但因為所有資料都亂七八糟，結果他們花了好幾星期熬夜，設法把一切理出頭緒，才能開始辦接下來的事情。我好感激我媽過世前的這個重要舉動。說到要把所有文件歸在一起，聽起來好像挺無趣又雞婆，可是每當我坐在那張書桌前做事時，我都能感受到她的愛。」

整理你的文件

我們來列出一張你的家人將會用上的文件清單。將它們分別歸到兩個標題或兩層之內，會是個好方法；一個是一般資料與紀錄（ 外層），另一個則是跟你的身後事直接相關的文件（ 內層）：

外層：

出生與結婚證明

房產契約或租屋合約

保險單

貸款

銀行帳戶

投資（包括退休金）

內層：

你的遺囑

授權書

替代決策人-其姓名與詳細聯絡方式

你的預立醫療指示

如出生與結婚證明、房產契約或租屋合約、保單、銀行帳戶細目、其他投資或債務等重要文件，應該全部歸在一處。

將所有重要資料歸進同一個檔案夾，並放在同一個地方，不僅能讓他人在你過世後很容易就找得到，把它們整理好歸檔，對你也有好處。萬一你臨時得馬上找出某幾份資料，拿著趕去辦事情，它們會是哪些，放在哪裡不妨自己製作檔案夾，並依據你的需要來設計。也可以去文具店買現成的；像之類的設計師文具品牌，還推出註明類別的文件夾，例如：

證明：出生證明、結婚證明、護照

醫療：疫苗接種紀錄、就醫紀錄 房產：所有權、租約、保險

財務：銀行帳戶、股票、退休金

職業：合約、履歷、介紹信

教育：學歷證明、畢業或結業證書

遺囑：法律紀錄、表格

稅務：退稅、公會證明、稅號

你必須確認對你很重要的人知道這些檔案夾放在哪裡；這也是你專屬的「垂死的藝術」計劃的一部分。檔案中附上一份你所有財務記錄與保單的清單，把清單的一份副本給你的伴侶，或者是你希望在你過世後來負責處理你個人事務的那個人。同樣的，這樣在你自己需要用到時也很方便。這份清單千萬不要列出任何密碼， 尤其是網路銀行的密碼。但要寫清楚目前存在你的銀行往來紀錄的所有帳號，例如你的銀行帳號與銀行代碼（ 但不是你機密的碼）。

(本文摘自《生命的最後一刻，如何能走得安然》/四塊玉)

【作者簡介】

瑪格麗特・萊斯（Margaret Rice）

瑪格麗特・萊斯是科班出身的新聞記者，目前住在澳洲雪梨。她撰寫過新聞與專題報導，並曾在澳洲聯合通訊社（Australian Associated Press）擔任文字編輯，也曾在《雪梨先鋒報（The Sydney Morning Herald）》與《澳洲人報（The Australian）》擔任醫療報導撰稿人，並為《美好週末（The Good Weekend）》雜誌撰寫專題報導。她的部落格goof-grief.com.au旨在幫助人們開口談論死亡。

【譯者簡介】

朱耘

曾任雜誌與書籍主編，熱愛文字工作，譯作包括《風格一身》、《關於寫作：一隻鳥接著一隻鳥》、《為你家貓咪找工作》等。

陸蕙貽

深信文字魅力的天秤座譯者。譯有《誰都想要教出聰明的孩子：培養能夠隨機應變的學習能力》、《川端康成．三島由紀夫往復書簡》等書。

《生命的最後一刻，如何能走得安然》/四塊玉

(中時新聞網)