雪藏梅，煙著柳。依約上春時候。六龜一年一度的盛會山城花語溫泉季才剛告一段落，等不及梅花凋零結成一顆顆梅果，便已進入三月，驚蟄時分，陌上花開，新威森林公園南洋櫻已紛沓而來，台27甲公路旁的花旗木也蓄勢待發，六龜花期特別長，趁著良辰美景好時光，踏青賞花，和春天有個約會。

春暖花開正是賞花好時節。（攝影/蔡嘉瑋）

南洋櫻綻放，浪漫櫻吹雪

從國道10號接上台28線進入六龜，沿著台27甲一直到十八羅漢山一帶，沿途伴隨羊蹄甲淡紫色花海，滿樹繽紛搖曳生姿，繁花盛開帶來了春天的信息。

春暖花開正是賞花好時節，全台正掀起一波波粉紅追櫻潮，六龜新威森林公園南區後方的南洋櫻以一襲淺粉紅色花，換上新一季春裝，和各地花海互別苗頭。伴隨著徐徐微風吹來，南洋櫻花朵輕輕擺盪，不時飄下幾蕊花瓣，宛如日本櫻吹雪場景超夢幻。南洋櫻因花開形似櫻花而得名，柔雅的花色清麗脫俗，讓人有林深不知處的美麗意境。

新威祕密花園即將於三月亮相。（圖片提供/茂林國家風景區管理處）

新威祕密花園，打卡新亮點

位於新威森林公園西南端，還有一座新威祕密花園將於三月亮相，除了以台灣地圖做為台灣庭園原型，經過許願池噴泉廣場來到世界花園，一座純白色歐式圓拱涼亭被睡蓮葉圍繞，超浪漫的異國風情，是絕不可錯過的打卡新亮點。園區也特別邀請台灣當代原民藝術家雷恩（古勒勒．羅拉登Kulele Ruladen）鋼雕創作，以排灣族神話創作「大地之心」，以及結合桃花心木想像的「風行種子」。

台灣當代原民藝術家雷恩創作大地之心，結合石頭圖騰象徵人類古老文明的雕刻，與其鋼雕「鹿」的生命力量，傳遞人類與自然的共生共融，相互依存。（圖片提供/茂林國家風景區管理處）

茂林國家風景區管理處建議，新威森林公園最著名的桃花心木步道正值季節轉換時節，樹葉由綠轉紅最明顯，不只是攝影愛好者著迷不已，亦是踏青好去處。每年三月底或四月初，這條網美森林步道都會上演一場桃花心木的落葉秀，此時桃花心木會將全身葉片落盡，好讓有翅的種子能被風飄送到更遠更適合生長的地方，彷如一期一會，當下的相遇只有這麼一次。

春遊粉紅花海，漫步其間好不浪漫。（攝影/蔡嘉瑋）

「桃紅陣雨樹」大爆發

有百年梅樹群的寶來竹林休閒農業區，接續在梅花後盛開的李花，也正皚皚似雪布滿山坡，常和櫻花相互爭豔，立夏過後則由台灣百合登場，跟著花期而來的是蜜蜂採蜜，蝴蝶授粉，非常適合來場花卉生態之旅。

三、四月也是花旗木大爆發的時節，更引爆IG美照大洗版，在寶來花賞溫泉公園、天臺山都能欣賞被稱為「桃紅陣雨樹」、「平地櫻花」的花旗木，粉嫩花朵因與阿勃勒花型類似，又有「紅色阿勃勒」之稱。碩大花朵在晴天下綻放，有著櫻花色澤卻又更華麗，加上花旗木比櫻花花期長，更適合安排賞花。有上千株花旗木的寶來花賞溫泉公園，一邊賞花、一邊泡著天然溫泉湯，頗有在日本賞花的詩情畫意。

本文作者:Winnie

《Takao樂高雄》2021/03

(中時新聞網)