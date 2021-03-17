登上TEDxTaipei演講並創下逾430萬次觀看記錄、出版《打火哥的30堂烈焰求生課》的高雄市政府消防局「打火哥」蔡宗翰，有感時代變遷，火場逃生與防災的觀念也要升級更新，因此在各式新媒體平台，用影片、演講、寫專欄或製作懶人包方式，孜孜不倦地教育民眾掌握火災風險、破解逃生迷思，正如他在每次演講中都會提到的「做好萬全準備，別只祈求保佑」。

蔡宗翰費時2年完成著作《打火哥的30堂烈焰求生課》，榮登博客來2020年年度百大暢銷榜－自然科普類。（攝影/曾信耀）

從火場消防員到素人演說家

畢業於中央警察大學消防系、國立高雄應用科技大學土木工程與防災科技研究所的他，現為高雄市政府消防局火災預防科宣導股股長、支援局長室幕僚。同時還是作家、演說家、部落客及簡報教練，將防災觀念透過淺白的文字與演說，潛移默化深入民眾生活。

穩健的台風、流暢的口條、適時的停頓與加強語氣的重點鋪陳，「小火快逃、濃煙關門」，蔡宗翰用8個字簡潔扼要地告訴民眾正確的火場逃生原則，正如他在影片中提到，「造成火災傷亡最關鍵的問題，就在於大多數人對火災的知識和應變，還是充滿迷思與誤解。原來面對火災，我們最大的敵人竟然是我們自己的無知。」

蔡宗翰兼任高雄市政府消防局防火宣導師資團、內政部消防署防火宣導教官班授課教官，他強調培訓講師重點在於火災觀念紮實度與傳遞能力。（圖片提供/蔡宗翰）

火災預防宣導，長期而持續的累積

以新冠肺炎（COVID-19）疫情對比火災數字統計，現在進行式的新聞時事讓人更有感，蔡宗翰解釋，「疫情對民眾來說是黑天鵝，但火災卻是被忽視的灰犀牛，一旦發生往往令人猝不及防」，也因此《打火哥的30堂烈焰求生課》這本書就是第1線熱血消防員親授關鍵保命絕招，破解火場迷思。油鍋起火、高樓火警、瓦斯氣爆、一氧化碳中毒，生活中遇到了，怎麼辦？書中先來1堂「求生隨堂考」，以真實案例帶入現場直擊，指出逃生盲點與正確做法，最後整理成懶人包──「30秒掌握生機」。蔡宗翰強調火場不只有「逃生」這個選項，而應思考如何「求生」。

曾經歷2014年高雄氣爆，亦親臨過化學工廠火災現場，蔡宗翰透露許多資深消防人員「最怕」的七種火警現場，第一名就是鐵皮屋工廠及化學工廠，因為火場高溫很快就會把鐵皮結構燒到變形倒塌，很容易造成消防人員救災時摔落受傷或遭鋼材壓傷。他提醒鐵皮屋一旦發生火災，由於無法像一般建築物可以靠鋼筋混凝土牆形成相對有效安全的避難空間，阻擋濃煙高熱，所以遇上了，先逃再說。

從2015年參加TED甄選站上年會舞台，2019年出版個人著作、2020年推出公益課程《打火哥教你火場求生》，對於火災預防宣導不遺餘力的他，不只有上百場演講，同時兼任高雄市政府消防局防火宣導師資團、內政部消防署防火宣導教官班授課教官，宣導需要更多新血加入，培訓講師、傳授簡報技巧，將會是他接下來的主要任務。

蔡宗翰笑說，考上消防員是因緣巧合，人生座右銘也隨著年紀成長而改變，他的信念就是一直為有價值的事而努力，即使宣導不會立即見效，從演講、寫書到培養人才都是長期而持續的累積過程。

本文作者:Winnie

《Takao樂高雄》2021/03

(中時新聞網)