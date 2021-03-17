隨著1.9兆美元疫情紓困法案的通過，拜登的下一個目標是數兆美元的大基建計劃。儘管八字還沒一撇，不過此前已經有報導稱民主黨內部將1.5兆美元設為規模底線，一些投行也預計方案規模肯定大於1.9兆美元。

現在高盛的預計數字更加大膽：2兆美元遠遠不夠，最終規模可能達到4兆美元。

高盛在最新研報中表示，剛剛通過的1.9兆美元的疫情紓困計劃，可能是最後一輪與新冠疫情相關的主要財政刺激，不過後續國會可能還會在今年稍晚時候更新部分刺激措施。

其中有兩項尤為引人關注，一個就是兒童稅抵免（Child tax credit），該項政策可能會十分受歡迎，國會民主黨人可能將施壓延長該法案或使其永久生效；第二個是失業救濟，國會可能會延長一部分失業救濟。

除了疫情紓困計劃後續之外，接下來市場最關注的就是拜登雄心勃勃的基建計劃了。

高盛預計，下一輪基建設施方案將增加至少2兆美元的傳統及綠色基建支出和稅收優惠。如果拜登政府將該方案擴大到其他政策，比如擴大兒童看護福利、延長兒童稅收抵免等，總金額可能會上升到4兆美元左右。

但是高盛也認為，儘管總數字看上去十分龐大，但是這個基建計劃可能與剛剛通過的1.9兆美元疫情紓困法案無法做比較。

主要原因是，一方面，基建方案涉及的時間更長，一項2兆美元的基建計劃可能第一年只會有2000億美元的支出。第二，基建計劃總額可能會計入一些持續性支出。第三，部分支出還可能被增稅和其他支出削減所抵消。

路透也提出了一個有意思的話題，那就是：什麼是基礎設施？在拜登看來，是希望擴大基礎設施的定義，超越現有的交通架構，包括旨在應對氣候變化和其影響的項目。

對於那些等不及拜登公佈更多計劃的人來說，高盛表示：別著急，大綱可能在幾周內就會公佈了。

高盛預計，拜登很可能在4月舉行的美國國會聯席會議（a joint session of Congress）上發表講話，概述基建計劃；大約在這個時間，或到5月份，白宮將向國會提交一份預算提案，提供更多細節。

當然在這之後，整個過程還存在許多不確定性。

首先，民主黨以及相關政府官員可能要與國會共和黨議員就潛在協議進行談判。考慮到拜登表示希望兩黨立法，以及中間派民主黨人可能抵制參議院立即通過「和解程序」立法（reconciliation process，即參議院中只要獲得多數票51票即可），這是必須進行的步驟。當然整個基建計劃獲得兩黨支持幾乎是不可能出現的情況，那麼如果假設民主黨最終決定依靠「和解程序」，那麼第一個立法步驟將在5月進行，不過時間取決於兩黨討論時間有多久。

高盛還指出，民主黨可能剝離基建計劃的部分內容，使其獲得兩黨支持。比如聯邦公路/運輸項目的5年重新授權（公路法案）將於9月到期，由於參議院的規定，國會民主黨人幾乎不可能依靠「和解程序」通過該部分法案。

此外，高盛認為，9月將是基建法案的最後期限。主要在於，公路法案將於9月30日到期，這很可能成為一籃子基建計劃的最後期限。

如果立法程序5月開始，且沒有重大延誤，可以想像國會可能會在7月底或8月初，即8月休會之前，通過這項法案。然而更有可能的情況是，該法案在9月左右通過。

(中時新聞網)