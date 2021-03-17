梅根比較自己和嫂嫂凱特所受到的媒體待遇

梅根為了凸顯自己在英國王室受到的不公平待遇，7日在美國脫口秀女王歐普拉（Oprah Winfrey）的專訪中，特別舉了嫂嫂凱特的例子，來強調粗魯和種族歧視的差別。

據澳洲新聞網（news.com.au）和英國《快報》（Express）等媒體16日報導，儘管當時並未引起太大注意，但梅根提到，嫂嫂婚前雖然被媒體酸為「待嫁凱特」（Waity Katie），苦苦等著威廉娶她，但那只是粗魯，和自己所承受的種族歧視不同。

梅根強調，她和哈利王子2016年7月首度約會後，就因為不是英國人，而受到像「狂野西部」般的瘋狂關注。那年11月，哈利王子就重砲痛批媒體說，有關梅根的報導充滿了「性別歧視和種族主義」。

而據王室專家和傳記作家妮可（Katie Nicholl）說，自從梅根和哈利拋出專訪震撼彈以來，對39歲的凱特來說，這些日子實在很難熬。不過，她11日仍撇開種種不快，和威廉王子露面，造訪了東倫敦的一所中學，以履行王室任務。

"Kate was called Waity Katie, waiting to marry William, while I imagine that was really hard & I do... this is not the same & if a member of his family will comfortably say we've all had to deal with things that are rude. Rude & racist are not the same." —Meghan #OprahMeghanHarry pic.twitter.com/2QWtDh24ef — CBS This Morning (@CBSThisMorning) March 8, 2021

梅根除了大曝凱特婚前難聽的綽號外，還反指結婚當天，真正因花童裝扮惹人掉眼淚的是嫂嫂，而不是自己。妮可說，凱特聽到梅根的種種指責，私下覺得很難過，失望又受傷。「據我所知，花童事件有不同版本，而不只有梅根所說的那一版，」她說，「凱特原本以為，事情都解決了，舊事重提，令人感到很困窘。」

此外，妮可強調，梅根和哈利心裡明白，凱特目前所處的地位無法加以回應。這位王室專家說，凱特向來十分小心待人接物，從沒聽說她和任何人失和，而他們夫婦在極力歡迎梅根夫婦後，竟然獲得這種回應，感到很失望。妮可指出，顯然凱特和威廉還視梅根夫婦為親人，但這場專訪令他們感到不快。

(中時新聞網)