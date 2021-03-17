梅根比較自己和嫂嫂凱特所受到的媒體待遇

梅根為了凸顯自己在英國王室受到的不公平待遇，7日在美國脫口秀女王歐普拉（Oprah Winfrey）的專訪中，特別舉了嫂嫂凱特的例子，來強調粗魯和種族歧視的差別。

據澳洲新聞網（news.com.au）和英國《快報》（Express）等媒體16日報導，儘管當時並未引起太大注意，但梅根提到，嫂嫂婚前雖然被媒體酸為「待嫁凱特」（Waity Katie），苦苦等著威廉娶她，但那只是粗魯，和自己所承受的種族歧視不同。

梅根強調，她和哈利王子2016年7月首度約會後，就因為不是英國人，而受到像「狂野西部」般的瘋狂關注。那年11月，哈利王子就重砲痛批媒體說，有關梅根的報導充滿了「性別歧視和種族主義」。

而據王室專家和傳記作家妮可（Katie Nicholl）說，自從梅根和哈利拋出專訪震撼彈以來，對39歲的凱特來說，這些日子實在很難熬。不過，她11日仍撇開種種不快，和威廉王子露面，造訪了東倫敦的一所中學，以履行王室任務。

梅根除了大曝凱特婚前難聽的綽號外，還反指結婚當天，真正因花童裝扮惹人掉眼淚的是嫂嫂，而不是自己。妮可說，凱特聽到梅根的種種指責，私下覺得很難過，失望又受傷。「據我所知，花童事件有不同版本，而不只有梅根所說的那一版，」她說，「凱特原本以為，事情都解決了，舊事重提，令人感到很困窘。」

此外，妮可強調，梅根和哈利心裡明白，凱特目前所處的地位無法加以回應。這位王室專家說，凱特向來十分小心待人接物，從沒聽說她和任何人失和，而他們夫婦在極力歡迎梅根夫婦後，竟然獲得這種回應，感到很失望。妮可指出，顯然凱特和威廉還視梅根夫婦為親人，但這場專訪令他們感到不快。

文章來源：Did Meghan need to say Kate’s nasty nickname during Oprah interview?
文章來源：Kate 'disappointed and hurt' by Meghan Markle and Prince Harry’s interview
文章來源：MEGHAN MARKLE BROUGHT UP KATE MIDDLETON’S ‘WAITY KATIE’ NICKNAME WITH OPRAH
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(中時新聞網)

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