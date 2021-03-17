【回憶殺】還記得南韓性感女星金元萱（金完宣）嗎？她多年前曾來台發展，在節目《龍兄虎弟》擔任固定嘉賓，主持人張菲曾為她癡迷，在追求過程喝到食道灼傷送醫，雖然戀情未能開花結果，但兩人仍維持良好的關係，2018年金元萱特地飛來台力挺舊情人的新節目。

金元萱外型美豔，有「韓國瑪丹娜」、「女版麥可·傑克森」的封號，是南韓80-90年代紅極一時的女歌手，曾在1995年來台發展，主打歌《莎喲娜啦》、《辣辣的心》等歌曲大受歡迎，再被封「韓國梅艷芳」。金元萱跑宣傳期間上了張菲的節目，兩人的緣份悄悄展開，傳出曾交往過一段時間，後來金元萱回到南韓，較少出現在台灣的螢光幕前。

金元萱（右）昔日在《龍兄虎弟》時期與張菲相識，進而傳出緋聞。（圖／中時資料照）

事隔多年，金元萱為了支持張菲的新節目《綜藝菲常讚》，特地飛到台灣站台挺老友，張菲見到舊情人，忍不住透露當年追求女方時，本來想透過請喝酒展現自己的man power，沒想到金元萱的酒量超好，千杯下肚都不會醉，反而是張菲不勝酒力，喝到食道灼傷、住院一個星期，金元萱聽了心疼不已。

今年52歲的金元萱，外型保養得宜，渾身散發成熟女人的韻味，感情方面令人意外，居然是單身貴族，她曾在去年上於SBS節目吐露感情觀，認為「活到現在做得最好的事情，就是沒有結婚」她解釋不是結婚不好，但她不是結婚就可以過得很好的人，年輕時覺得可以做到，不過現在覺得不結婚也不錯，而且剖析自己的個性並不適合談戀愛，上一段戀情已經是10年前，「現在生活很輕鬆，我也工作蠻多的，談感情就連休假也不能好好休息了。」

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(中時新聞網)