曾擔任電影《我們全家不太熟》、《Open! Open! 》等製片的蔡榕哲，目前轉戰成人片當男優，他接受《中時新聞網》專訪，透露拍攝內幕及酬勞，並提到男性友人有特殊技能，10秒內就能讓女生高潮。

蔡榕哲表示最欣賞的男優是加藤鷹，私下也有朋友擁有「金手指」的技能，「他有辦法摳一摳， 10秒內讓女生高潮」蔡榕哲繼續分析，只要找到女生的G點，就能觸發敏感帶，記者打趣問：「他沒有傳授給你喔？」蔡榕哲笑回：「這也不是我學就會的！我沒辦法我學不會～」。

男優蔡榕哲分享片中內幕。（圖／蕭雅文 攝影）

至於入行的契機，蔡榕哲表示本身的性需求滿大，加上身處影視業，透過朋友的牽線得到拍謎片的機會，為了能增加收入決定下海當男優，想不到真的開始拍片後，不如外界想像「就是躺著賺」，像是為了配合導演的拍攝需求，過程中常常被打斷，有些姿勢身體還得凹來凹去，並不符合人體工學；蔡榕哲回憶有次拍了12個鐘頭，體力的消耗相當大，得到的薪資卻遠低於女優，大約落在新台幣5000-7000元／支，他直言：「不需要羨慕，只是去工作不是享受」。

那女朋友會不會吃醋呢？蔡榕哲秒回「不會」，他入行前會跟另一半溝通好，「我也不是說投入感情、去談戀愛的，所以我覺得這要分清楚」至於外界怎麼看待這份工作，他坦言管不了那麼多，「我只要把我份內的事做好就好」。

(中時新聞網)