台灣在中南美洲唯一友邦巴拉圭近日傳出新冠肺炎疫情嚴重，民眾上街抗議要求總統下台，而巴拉圭政府為減輕壓力，現在傳出跟大陸接洽購買科興疫苗做為應急。我外交部指出，基於友好邦誼，台灣將透過管道協助巴拉圭取得疫苗。消息一出，網友表示，泥菩薩過江自身難保，自己都沒有，還協助取得疫苗哩！

巴拉圭全國7百萬人口，根據該國衛生部數據，全國有約18萬人感染新冠病毒，死亡超過3千例。依照COVAX全球疫苗分配計劃，巴拉圭只能在第一輪分配中獲得3.6萬劑疫苗。另據外媒報導，1月下旬以來，巴拉圭透過智利從中國大陸獲得了2萬劑疫苗。

根據《自由時報》引述發言人歐江安的說法，我國基於台巴友好邦誼，在既有的雙邊合作架構下，正透過不同管道協助巴國洽購取得疫苗，此與台灣購買AZ疫苗完全不相干。

歐江安指出，巴國政府正全力洽購各國生產的疫苗，大陸製疫苗也是考量選項之一。另外，巴國外長在接受媒體訪談時也公開強調，向大陸洽購疫苗不影響與台灣維持的外交關係。

網友則留言表示，「自己都沒有了，還協助哩！笑死人！以為疫苗跟做口罩一樣嗎？」「泥菩薩過江自身難保」、「自己都沒有，要如何協助巴拉圭取得疫苗？」、「國與國之間的『我沒事，你先打？』」

(中時新聞網)