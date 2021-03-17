瑞典「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）15日公布最新報告指出，美國2016年至2020年的軍火出口再度拿下第一，約佔全球總量的37%，遠遠超過第二名俄羅斯的20%，以及第五名中國大陸的5.2%。

根據該報告，與2011年至2015年的32%相比，美國2016年至2020年的武器出口佔全球約37%，遠超其他競爭者，甚至高於法國、德國、俄羅斯、中國大陸等第二至第五名的總和。在2016年至2020年期間，美國有接近一半的武器銷售至中東地區，而僅僅沙烏地阿拉伯一國，就佔美國整體軍火出口的24%。

第二名的俄國佔全球約20%，較先前下降不少，主要原因是大客戶印度對其的武器進口大幅降低53%；第三名法國的軍火出口大幅增加44%，目前約佔全球8.2%，印度、埃及和卡達便佔該國軍火出口的59%；第四名德國軍火出口則增加21%，佔全球約5.5%，主要買家為南韓、阿爾及利亞和埃及。

而第五名的中國大陸，本期較2011年至2015年降低7.8%，約佔全球5.2%，主要銷售給巴基斯坦、孟加拉和阿爾及利亞。儘管被美國視為潛在軍火出口競爭對手，但中國大陸事實上更是東亞最大的軍火進口國，佔全球軍火進口的4.7%。SIPRI資深研究員魏士曼（Siemon Wezeman）指出，中國大陸加速軍備現代化，使周邊國家感受到威脅，不僅自行研發各式武器，更自外國進口大量軍火，也讓亞洲和大洋洲地區成為全球最大的武器進口區。

美國憑藉先進技術、強大工業和廣泛全球影響力，多年來始終在全球軍火市場獨占鰲頭；俄羅斯武器則以平價優勢，持續搶佔第三世界市場；中國大陸雖是後起之秀，但由於美國對機敏技術的外銷規範十分嚴密，讓中國大陸得以搶佔無人機等項目的市場，被美國視為潛在威脅。

(中時新聞網)