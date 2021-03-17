英國諾丁漢郡議會(Nottingham)剛剛決定了第2座核融合發電廠預定地，就在即將退役的燃煤電廠旁。諾丁漢郡議會表示，這是替英國尋找未來的核電基地的一項重要工作。

諾丁漢郵報(Nottingham Post)報導，預計定就在西伯頓市（West Burton），該場址靠近現有的燃煤發電廠，這是從英國各地的申請起中選出來的。郡議會政策委員會將在3月17日舉行審核會議，整個會議過程將會以諾丁漢現場直播頻道（Nottinghamshire Live）直播。

上個月，英國原子能管理局（UKAEA）發起全國競賽，尋找未來英國的核融合電廠預定地，截止時間在2025年。競賽推出後，英國許多地方都提出意願，其中包括諾丁罕郡。

諾丁罕議長凱·柯茲( Kay Cutts )說：「目前尚處於起步階段，但是我們相信這對諾丁漢郡將帶產生巨大的產業推動作用。」

「未來的一代人將受益於新科技，培養成千上萬個高科技工作，將可吸引投資並為我們的區域經濟帶來巨大好處。」

議會提出的廠址是西伯頓電廠(West Burton Power Plant)附近，這是英國最後的燃煤電廠，於1960年完成，即將在2025年停止運轉，屆時就將拆場復歸土地。

第1座新核能預定地在拉特克利夫向陽發電廠（Ratcliffe-on-Soar Power Station），這也是一一座運轉中的燃煤火力電廠，雖然名字有「Soar Power」，不代表這是太陽能，那裡的地名就叫「拉特克利夫向陽」。英國國正在設想在2025年後，興建托克馬克環形核融合（STEP）電廠，如果成功，可望為英國第1座商業化的核融合動力發電廠

(中時新聞網)